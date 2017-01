Proiecte aprobate după lupte seculare

După mulţi ani de aşteptare şi speranţe, proiectele comunei Ostrov privind amenajarea unei reţele de canalizare şi asfaltarea drumurilor au fost acceptate. Primarul comunei, Niculae Dragomir, a declarat că proiectele de introducere a reţelei de canalizare, construirea unei staţii de epurare şi de asfaltare, construcţia unei grădiniţe noi şi înfiinţarea unui muzeu al satului au fost acceptate de Ministerul Agriculturii, prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, Măsura 3.2.2., deşi, iniţal, acestea au fost declarate neeligibile. “Iniţial, am întrunit 55 de puncte şi ne trebuia în jur de 80. Ni s-a spus că trebuia să înglobăm şi alte proiecte, fie culturale, fie sociale. Am crezut că, pentru guvernanţi, reţeaua de canalizare şi asfaltarea drumurilor sunt mult mai puţin importante decât cumpărarea unor costume populare pentru casa de cultură. Nu înţelegeam de ce nu au fost declarate eligibile proiectele noastre, de vreme ce au fost atent concepute şi au fost minuţios realizate. Am insistat cu aceste proiecte şi ele au fost, în sfârşit, declarate eligibile şi finanţabile”, a spus primarul, care a adăugat că, din cauza respingerii proiectelor, aproximativ 3.000 de locuitori din Ostrov au fost nevoiţi să aştepte câţiva ani până vor beneficia de un sistem de canalizare. Primarul din Ostrov a afirmat că printre proiectele aprobate prin Măsura 3.2.2. şi care vor fi implementate în perioada următoare se numără introducerea a şapte kilometri de reţea de canalizare în localitatea Ostrov, construirea unei staţii de epurare, asfaltarea drumurilor care au legătură cu DN3, extinderea reţelei de apă cu 300 de metri liniari, construirea unei grădiniţe noi şi amenajarea muzeului satului în Casa de Cultură din localitate. Potrivit primarului, pentru toate aceste proiecte, Primăria va primi de la Uniunea Europeană 2,5 milioane de euro, la care se adaugă cofinanţarea administraţiei locale, care se ridică la aprox. 2,6 milioane de lei. „Sunt proiecte extrem de importante, pe care comunitatea noastră le aşteaptă de mult timp”, a declarat primarul Niculae, care a precizat că, în perioada următoare, se va semna contractul de finanţare, după care se vor demara procedurile pentru organizarea licitaţiilor de atribuire a contractelor.