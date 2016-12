Proiecte care aşteaptă finanţare

Primăria oraşului Techirghiol doreşte ca în acest an să demareze proiectele ce vor duce la creşterea atractivităţii turistice a oraşului. “Amenajarea plajei, debarcaderului şi grădinii botanice sunt doar trei din proiectele pe care sper să le demarăm în acest an. Documentaţiile pentru aceste proiecte sunt în faze foarte avansate, lucru care ne dă speranţe. Eu cred că Ministerul Dezvoltării ne va sprijini aşa cum ne-a sprijinit şi anul trecut”, a declarat primarul oraşului Techirghiol, Adrian Stan. El a precizat că tot în acest an speră să semneze contractul de finanţare pentru proiectul de reabilitare a străzilor ce face parte din Programul Integrat de Dezvoltare a Zonei Metropolitane Constanţa. “Este un proiect care vine în completarea celui finalizat în 2011 cu ajutorul Consiliului Judeţean Constanţa, prin care au fost reabilitate cele trei străzi principale din oraşul Techirghiol. Este un proiect de infrastructură care va contribui, de asemenea, la creşterea atractivităţii turistice a oraşului”, a spus primarul.