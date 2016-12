Proiecte de 20 de milioane de euro pentru judeţ

La Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) au fost semnate, ieri, primele patru contracte de finanţare în valoare cumulată de peste 20 de milioane de euro din Programul Operaţional Regional (POR). Contractele de finanţare au fost semnate la sediul CJC de secretarul de stat din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei (MDRL), Răzvan Murgeanu, şi preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu. Preşedintele CJC a declarat că prin POR se alocă României, pînă în 2013, 20% din fondurile Uniunii Europene (UE) destinate ţării noastre. „După cum se observă, autorităţile locale şi regionale s-au mişcat relativ repede pentru realizarea proiectelor, a studiilor de fezabilitate şi depăşirea etapelor de eligibilitate, ajungînd astăzi la semnarea contractelor de finanţare pentru cele patru proiecte“, a declarat Nicuşor Constantinescu. El a precizat că cele patru proiecte care vor obţine finanţare vor fi: reabilitatea drumului judeţean 228 Nazarcea - Ovidiu, reabilitarea şi dotarea ambulatoriul TBC din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie şi extinderea complexului terapeutic “Albatros” şi a Şcolii Speciale nr. 2. „Reabilitarea drumului judeţean 228 era necesară, pentru că este o problemă veche cu acest drum care scurtează practic traseul Cernavodă-Constanţa. Este o rută pe care CJC decis să facă această aplicaţie pentru că are o rampă de circulaţie de 2,26 ori mai mare decît media naţională de autovehicule pe astfel de drumuri. Toate sînt proiecte vitale pentru judeţul Constanţa. Avem un al doilea proiect de extindere, modernizare şi dotare a Şcolii Speciale nr. 2, unde sînt 183 de copii cu dizabilităţi. Acest proiect, odată finalizat, are menirea de a-I ajuta pe acei copii să treacă mai uşor peste problemele pe care le au“, a afirmat Constantinescu. Secretarul de stat din cadrul MDRL, Răzvan Murgeanu, a declarat că iniţiativa CJC de a băga fonduri europene consistente în astfel de proiecte este lăudabilă. „Persoanele cu dizabilităţi sînt o problemă generală şi, din păcate, ne facem că nu ştim de aceste persoane şi încercăm băgăm sub preş această problemă. Este foarte bine că judeţul Constanţa se preocupă de aceste lucruri pentru că persoanele dizabilităţi trebuie să beneficieze de atenţia autorităţilor“, a declarat Murgeanu. El a precizat că reabilitarea drumului judeţean 228 dintre Nazarcea şi Ovidiu este un proiect de care Constanţa avea nevoie, pentru că astfel se scurtează drumul spre mare. „În speranţa că acest drum va fi reabilitat cît mai curînd, îi dau girul preşedintelui CJC, că va fi un drum extraordinar. Ceea ce vreau să anunţ, oarecum în premieră, este faptul că Guvernul, prin MDRL, va aloca un avans de 30% pe fiecare proiect la semnarea contractelor de finanţare, astfel încît presiunea pe bugetul local să fie cît mai mică“, a afirmat Murgeanu. Nicuşor Constantinescu a declarat că mulţumeşte ministerului pentru această veste bună, care nu face decît să mobilizeze şi mai mult autorităţile judeţene pentru a demara cît mai repede proiectele. „În urmă cu cîteva şedinţe, în cadrul CJC, o serie de consilieri mă acuzau că nu vreau să aloc fondurile necesare pentru reabilitarea drumului de la Nazarcea. Ştiam că este depus un proiect pe acest drum şi am considerat că nu era nevoie să băgăm de mai multe ori bani în acelaşi proiect. Cred că, acum, acei colegi consilieri au înţeles atitudinea mea de atunci. Faptul că Guvernul ne alocă această cotă de 30% la semnarea contractelor de finanţare este un lucru foarte bun, care ne ajută pe noi să demarăm procedurile de licitaţii şi achiziţi“, a declarat Constantinescu.

13 milioane de euro pentru drumul Nazarcea-Ovidiu

Cel mai scump proiect dintre cele patru aprobate ieri este cel privind reabilitarea drumului judeţean 228, care face legătura între Nazarcea şi Ovidiu. Valoarea proiectului este de peste 13 mil de euro, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 11 milioane de euro. Preşedintele CJC a precizat că drumul judeţean are un trafic mediu zilnic anual de 2.166 vehicule, ceea ce reprezintă de 2.26 ori mai mult decît media naţională zilnică anuală, de 959 vehicule, deci intră în categoria drumurilor cu trafic mare, care justifică poziţia prioritară în ceea ce priveşte necesitatea investiţiilor în lucrări de reabilitare şi modernizare. În total se vor reabilita 15 km de drum, din care 10 km reprezintă structură rutieră ranforsată, iar restul structură rutieră nouă. De asemenea, se vor construi 17 podeţe noi şi se vor amenaja opt staţii de autobuz. Durata de execuţie este de 36 de luni. Al doilea proiect ca valoare este reabilitarea infrastructurii, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului de specialitate TBC din cadrul Spitalului de Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa. Aceasta este singura unitate medicală care funcţionează ca şi ambulatoriu de specialitate TBC din judeţul Constanţa. Lucrările vor costa, în total, 3,2 milioane euro, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 2,5 milioane euro. Pentru celelalte două proiecte, extinderea complexului terapeutic “Centrul Albatros” şi extinderea Şcolii speciale nr. 2 se vor cheltui 1,6 milioane euro. Pe lîngă reabilitare, instituţiile vor beneficia şi de dotări moderne, cum ar fi bibliotecă şi sală de calculatoare. CJ Constanţa are în pregătire alte opt proiecte în cadrul POR, cu o valoare de peste 50 milioane euro. Potrivit preşedintelui CJ Constanţa, Programul Operaţional Regional reprezintă 20% din totalitatea fondurilor europene alocate României pînă în anul 2013.