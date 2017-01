Proiecte de asfaltare a drumurilor şi alimentare cu apă potabilă la Amzacea

Cu toate că fondurile pe care Amzacea le are alocate în acest an sînt destul de reduse ca valoare, după cum afirmă primarul comunei, Constantin Radu, administraţia locală a pregătit o serie de proiecte de infrastructură. Potrivit afirmaţiilor primarului, pe parcursul acestui an se va încerca pietruirea şi asfaltarea a aprox. şapte km de drum în localităţile General Scărişoreanu şi Amzacea. Radu a precizat că pentru derularea acestui proiect va primi şi un sprijin financiar din partea Consiliului Judeţean Constanţa. Pietruirea şi asfaltarea drumurilor din comuna Amzacea pot continua anul acesta, pe o distanţă de încă aprox. zece km, cu finanţare europeană. “Preconizăm că în cei zece km vom asfalta porţiuni de drum în toate satele din comună. Proiectul are o valoare totală de 55 de miliarde de lei şi sperăm să îl derulăm cu fonduri europene“, a declarat primarul Constantin Radu. El a adăugat că tot cu ajutorul fondurilor post aderare intenţionează să alimenteze cu apă potabilă satele General Scărişoreanu şi Casicea. “Avem studiile de fezabilitate realizate şi încercăm să atragem fonduri pentru aceste proiecte pentru că sînt mai mult decît necesare în aceste localităţi“, a mai spus primarul. Valoarea totală a proiectelor care vizează alimentarea cu apă potabilă în sistem centralizat este estimată la 29 de miliarde de lei.