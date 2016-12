Proiecte de infrastructură pentru Bărăganu

După ce, timp de un an şi jumătate, s-a preocupat de reabilitarea şi construirea unor sedii ale instituţiilor publice, primarul comunei Bărăganu, Titu Neague, spune că în 2013 îşi va îndrepta atenţia către infrastructură. „Am reabilitat clădirile şcolilor, ale grădiniţelor, am amenajat un sediu pentru poliţie, unul pentru poştă şi un sediu al Primăriei în satul Lanurile. Am pus la punct dispensarele, am deschis farmacii şi cred că am rezolvat toate problemele cu clădirile de interes public. Acum e cazul să ne preocupăm şi de utilităţile publice - apă, canalizare şi drumuri“, a declarat Neague. El a precizat că imediat după sărbători va încerca să acceseze fonduri europene pentru infrastructură. „În acest domeniu suntem la pământ. Noi am mai făcut câte ceva, însă insuficient. Intenţionăm să atragem fonduri pentru asfaltare, canalizare, construcţia unei staţii de epurare şi extindere de reţea electrică într-un cartier nou înfiinţat“, a mai spus primarul. (I.H.)