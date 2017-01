Proiecte europene deblocate în şcolile speciale

Consilierii judeţeni au aprobat în ultima şedinţă ordinară din acest an bugetele instituţiilor aflate în subordine. Printre acestea s-au numărat şi bugetele de venituri şi cheltuieli pentru anul 2010 ale Şcolilor Speciale 1 şi 2 din Constanţa, dar şi ale Şcolilor Sanatoriale Techirghiol şi Mangalia. „Aici am avut câteva probleme organizatorice. Fostul inspector şcolar general Elena Buhaiev luase decizia de unificare a Şcolilor Speciale 1 şi 2 şi a Şcolilor Sanatoriale Mangalia şi Techirghiol, fără a ne întreba şi pe noi. Având în vedere că pentru cele patru instituţii de învăţământ pregăteam o serie de proiecte cu finanţare europeană, eram în situaţia de a pierde finanţările. Am discutat cu noul inspector şcolar general, Aliss Andreescu, care a înţeles situaţia şi care a revocat decizia fostului inspector general, astfel că putem continua proiectele europene pe care le avem în derulare”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu.