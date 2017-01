Proiecte europene pentru ZMC

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Constanţa” a lansat vineri două proiecte cu finanţare europeană. Este vorba despre proiectul „Vision 2020 - o strategie integrată a Zonei Metropolitane Constanţa” şi proiectul “Perfecţionare pentru Dezvoltare”. Proiectul “Vision 2020 - o strategie integrată a Zonei Metropolitane Constanţa” are ca rezultat elaborarea “Strategiei de dezvoltare a Zonei Metropolitane Constanţa”, document care structurează liniile directoare strategice ale dezvoltării Zonei Metropolitane Constanţa pe termen scurt, mediu şi lung, potrivit problemelor identificate şi a potenţialului local activ, având în vedere unicitatea zonei, rolurile pe care le exercită în prezent, precum şi oportunităţile de dezvoltare în viitor. “Scopul proiectului este dezvoltarea capacităţii instituţionale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Constanţa” de a planifica, coordona şi implementa politicile, strategiile, programele şi proiectele de dezvoltare locală, întărind astfel capacitatea de absorbţie a fondurilor europene la nivelul zonei”, a declarat managerul de proiect, Ani Merlă. Proiectul are o valoare totală eligibilă de 789.323,00 lei, din care 670.924,55 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European şi 102.611,99 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional. Cofinanţarea eligibilă a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Constanţa” la realizarea acestui proiect este de 15.786,46 lei, reprezentând 2% din valoarea proiectului. Al doilea proiect lansat vineri are drept obiectiv general crearea unei administraţii publice mai eficiente şi mai eficace în beneficiul socio-economic al Zonei Metropolitane Constanţa prin creşterea capacităţii administrative în domeniul absorbţiei Fondurilor Structurale. “Proiectul contribuie la creşterea capacităţii administrative şi instituţionale a autorităţilor publice locale din Zona Metropolitană Constanţa în perspectiva accesării diverselor programe de finanţare, în special a Axei 1 a Programului Operaţional Regional, Polul Naţional de creştere Constanţa beneficiind în acest sens de o finanţare nerambursabilă dedicată de 90,32 milioane euro. Scopul proiectului constă în perfecţionarea a 43 de funcţionari care îşi desfăşoară activitatea în cele 15 unităţi administrativ-teritoriale ce compun Zona Metropolitană Constanţa şi în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Constanţa”, în domeniul managementului de proiect şi gestionării asistenţei financiare nerambursabile provenind de la Uniunea Europeană”, a declarat coordonatorul din cadrul ZMC, Adrian Crăciun. Proiectul are o valoare totală eligibilă de 412.670 lei, din care 350.769,50 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European şi 53.647,10 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional, cofinanţarea eligibilă a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Constanţa” la realizarea acestui proiect fiind de 8.253,40 lei.