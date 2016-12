Proiecte guvernamentale lăsate de izbelişte

În acest an, puţine primării constănţene au avut norocul să obţină finanţare pe proiecte depuse prin programe iniţiate de Guvernul lui Boc, dar nici la capitolul aprobării proiectelor pe fonduri europene, administraţiile locale nu stau mai bine, poate pentru că trec prin acelaşi filtru portocaliu înainte de a fi aprobate. Deşi au zeci sau chiar sute de proiecte depuse, primarii de la Constanţa sunt sceptici că, până la finele anului, se vor mai acorda finanţări, cel puţin pentru proiectele pe bani guvernamentali. Primarul comunei Cobadin, Cristian Telehoi, este unul dintre mulţii primari constănţeni care au depus nenumărate proiecte prin programe ale Guvernului sperând că banii vor putea fi obţinuţi mult mai uşor, decât pe fonduri europene. „Avem multe proiecte depuse cu finanţare guvernamentală: un bloc ANL, o sală de sport etc... Avem alt proiect depus pe Ordonanţa 7/2006, dar nu cred că se va mai mişca ceva, nu cred că vom primi bani de la Guvern pentru aceste proiecte. Nici pentru proiectul integrat depus pe PNDR nu am primit finanţare”, a declarat primarul din Cobadin.