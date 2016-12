Proiecte importante la Penitenciarul Poarta Albă

Reprezentanţii Penitenciarului de Maximă Siguranţă Poarta Albă au anunţat ieri, în cadrul şedinţei de bilanţ pe 2012, că intenţionează ca în acest an să demareze proiectul unei staţii de irigaţii pe malul canalului Poarta Albă – Midia Năvodari. “Prin această investiţie noi am reuşi, în primul rând, scăderea consumului de apă potabilă, în al doilea rând am reuşi să diversificăm producţia agricolă şi în principal să realizăm producţia agricolă care este necesară pentru asigurarea hranei. Am demarat deja discuţii cu Administraţia Canalelor Navigabile pentru concesionarea unei suprafeţe de teren pe care să se construiască această staţie, am realizat un studiu de fezabilitate şi am cerut şi sprijinul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor pentru demararea proiectului”, a declarat cms. şef Gelu Dincă, directorul Penitenciarului Poarta Albă. Cele mai importante probleme întâmpinate în 2012 de conducerea Penitenciarului Poarta Albă au fost legate de buget şi deficitul de personal. Cu toate acestea, spun reprezentanţii instituţiei, rezultatele obţinute în decursul anului trecut sunt bune. “Principalele realizări înregistrate în anul 2012 au fost creşterea veniturilor proprii, prin acestea realizându-se şi dotările şi am reuşit să promovăm anumite lucrări de reparaţii capitale şi investiţii cu un pas în faţă. În ciuda lipsei de surse financiare am reuşit să trecem la un nivel superior, de la realizarea studiilor de fezabilitate la realizarea lucrărilor tehnice”, a mai precizat cms. şef Gelu Dincă. Unul dintre obiectivele atinse a fost legat de îmbunătăţirea condiţiilor de preparare a hranei prin achiziţionarea de utilaje moderne respectiv: o maşina de spălat vase, două maşini de tocat legume, trei maşini de curăţat cartofi şi o plită electrică. Oficialii Penitenciarului cu Regim de Maximă Siguranţă Poarta Albă spun că, anul trecut, numărul vizitelor intime acordate a fost de 177 cu durata de două ore şi 37 cu durata de 48 ore. Pe întreg parcursul anului 2012, 51 de persoane private de libertate au beneficiat de permisiunea de ieşire din penitenciar pentru 24 de ore şi o persoană privată de libertate a beneficiat de permisiunea ieşirii din penitenciar pentru trei zile.