Proiecte în aşteptare

Primăria Cobadin are în derulare, de anul trecut, mai multe proiecte, pe care, însă, din cauza lipsei banilor va fi nevoită să le sisteze, cel puţin deocamdată. Administraţia locală a demarat anul trecut lucrări de reabilitare şi modernizare a unei clădiri vechi din Negreşti, care urmează să fie transformată într-un sediu unde vor funcţiona mai multe servicii, precum o farmacie, un sediu de poliţie şi cabinete medicale. În plus, Primăria mai are începute lucrări de construire a unei clădiri noi în satul Negreşti, unde vor funcţiona înglobate două unităţi de învăţământ, o şcoală şi o grădiniţă, precum şi ridicarea unei grădiniţe noi în Conacu. Primarul comunei, Cristian Telehoi, spune că toate proiectele au fost iniţiate cu bani de la bugetul local şi dat fiind că bani de investiţii nu prea au fost alocaţi, proiectele se vor derula lent.