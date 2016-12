Proiecte în derulare

Primăria Eforie are în derulare mai multe proiecte pentru modernizarea oraşului. Printre acestea se numără creşterea interoperabilităţii sistemelor informatice şi introducerea managementului standardizat în cadrul Primăriei Eforie, o investiţie pentru modernizarea iluminatului public din oraş, un proiect pe Casa Verde pentru introducerea unor sisteme pentru energie regenerabilă la instituţii şcolare, un proiect pentru amenajarea unui parc în Eforie Nord. „Avem multe investiţii în derulare, dar am mai avea nevoie de proiecte pentru drumuri şi canalizare, sau măcar drumuri”, a declarat primarul din Eforie, Ovidiu Brăiloiu. În plus, Primăria mai are un proiect pentru reabilitarea şi extinderea Grupului Şcolar Carmen Sylva precum şi unul pentru promovarea activităţilor turistice, proiect derulat prin Ministerul Dezvoltării.