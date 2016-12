Proiecte pentru cartierul Badea Cârţan

IDENTIFICARE Locuitorii din cartierul Badea Cârţan au profitat, ieri, de vizita primarului Radu Mazăre, pentru a-i aduce la cunoştinţă faptul că în zonă există un teren lăsat în paragină, situat în spatele blocurilor, în apropierea fostei baze sportive. “Ne este şi frică să ne plimbăm prin zona respectivă, pentru că sunt tot felul de persoane dubioase”, i-a spus primarului una din locuitoarele din zonă. La îndemnul oamenilor, primarul Mazăre a decis să verifice situaţia în teren. „Este, într-adevăr, o zonă pe care noi o putem fructifica în favoarea locuitorilor. Am vorbit cu directorii din primărie, care mi-au spus că, până de curând, pentru acest teren a existat o cerere de retrocedare, căreia noi i-am dat respingere. Ulterior, în această zonă, Consiliul Judeţean Constanţa, prin preşedintele Nicuşor Constantinescu, a făcut un proiect ce urma să fie finanţat de Guvern şi din fonduri europene. Era vorba despre Sala Polivalentă pe care dorea să o realizeze aici. Având în vedere că nu a primit bani de la Guvern şi proiectul a fost temporar suspendat, terenurile pot fi fructificate în interesul locuitorilor. Am vizitat toată zona şi am identificat deja loturile unde Primăria poate face investiţii”, a declarat Mazăre.

PARCĂRI Împreună cu locuitorii, Radu Mazăre a stabilit priorităţile investiţionale. „Am discutat cu oamenii care mi-au solicitat locuri de parcare, loc de joacă pentru copii şi o piaţă. Am identificat terenul pe care Primăria Constanţa va amenaja locurile de parcare, locul de joacă şi piaţa. Problema va fi serios analizată de directorii din Primărie, care vor face un proiect pentru această zonă. Prin amenajarea locurilor de parcare se rezolvă şi o altă problemă, cea a blocării trotuarelor de către maşinile locuitorilor”, a adăugat Mazăre. Locuitorii i-au mai expus primarului şi problema romilor care se adună lângă Şcoala nr. 36 şi fac o mizerie de nedescris. „Terenul este revendicat, fiind obiectul unui proces. Până nu se soluţionează problema nu putem face nimic. Nu am putut să facem o platformă de gunoi pentru că trebuia să dăm autorizaţie. Romii au fost goniţi de nenumărate ori de către poliţiştii locali, dar s-au întors. Nu avem suficienţi oameni la Poliţia Locală pentru a pune pază permanent aici”, le-a explicat Mazăre locuitorilor.