Proiecte pentru reducerea abandonului şcolar

Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa este beneficiarul a două proiecte derulate pe bani europeni! Inspectorul general şcolar din cadrul ISJ, prof. dr. Răducu Popescu, a semnat, la sediul Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, în calitate de beneficiar, două contracte de finanţare pentru proiectele „Libertatea de a-mi schimba viaţa!” şi „Consiliere şi Oportunităţi de Reintegrare şi Acces Liber la educaţie“ (CORAL). Proiectul „Libertatea de a-mi schimba viaţa!” are termen de derulare 18 luni şi vizează corectarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii şi reintegrarea în sistemul de învăţământ a persoanelor care au părăsit timpuriu sau au abandonat şcoala ori care se află în detenţie în regiunile Bucureşti-Ilfov şi de Sud-Est. Bugetul alocat activităţilor este de 1.985.698,64 lei, iar partenerii implicaţi în derularea lui sunt: Penitenciarul Poarta Albă, Penitenciarul Bucureşti - Jilava, Şcoala Gimnazială nr. 1 Jilava şi Asociaţia Sigma Development Center. Cel de-al doilea proiect, care se derulează în colaborare cu Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România, are un buget alocat de 7.372.209,78 lei şi are drept obiective: creşterea numărului de copii/tineri reintegraţi în sistemul de învăţământ şi susţinerea preşcolarilor şi elevilor proveniţi din comunităţi dezavantajate din judeţele Constanţa şi Tulcea, prin operaţiuni integrate de reducere a abandonului şcolar şi a riscului de părăsire timpurie a şcolii. „Reducerea abandonului şcolar reprezintă una dintre priorităţile ISJ. Cred că, prin implementarea unor proiecte în care să includem grupurile dezavantajate, putem preveni riscul de părăsire timpurie a şcolii. Pentru educaţia constănţeană este o premieră câştigarea a două proiecte POS DRU, iar meritul este al întregii echipe din cadrul ISJ”, a declarat prof. dr. Răducu Popescu.