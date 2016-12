Proiecte pentru refacerea tramei şi spaţiilor verzi

Primarul Mangaliei, Claudiu Tusac, a declarat că administraţia locală a demarat mai multe proiecte privind reabilitatea staţiunilor din sudul litoralului. Un prim proiect pe care Primăria Mangalia l-a aplicat vizează reabilitarea sistemului de irigaţii din Mangalia şi cele şase staţiuni. Proiectul are o valoare de peste două milioane de euro, iar până acum a fost realizată doar documentaţia tehnico - economică. Tot în municipiu şi în cele şase staţiuni, Primăria Mangalia a demarat un proiect de refacere a iluminatului public şi ambiental, care are o valoare de peste 54 milioane de lei. În fine, cel mai important proiect pentru zona de sud a litoralului este reabilitarea şi modernizarea tramei stradale în Mangalia şi staţiuni, pentru care Primăria are nevoie de aprox. 91 de milioane de euro. „Costurile pentru aceste proiecte sunt foarte mari, dar cred că, având ajutorul fondurilor europene, cred că putem duce la capăt aceste proiecte. Mangalia are nevoie de străzi mai bune, dar şi de spaţiu verde curat şi bine îngrijit. De aceea, eforturile noastre trebuie să se finalizeze în câţiva ani”, a spus Claudiu Tusac.