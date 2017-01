Proiecte spectaculoase pentru 2007

Orăşel lacustru pe Lacul Siutghiol, după modelul insulei artificiale de la Dubai

Pasarelă pietonală şi port de agrement în zona Cazino

Teleschi nautic pe Lacul Siutghiol

Faleza de promenadă Mamaia Nord, prelungită pînă la Savoy

10 autobuze supraetajate pentru turişti

Plantări masive de pomi

Reasigurarea serviciului de pază

Irigarea spaţiilor verzi

Spectacole estivale gratuite, inclusiv cu o şcoală de salsa din Columbia

Lista de investiţii pentru 2007 în Mamaia va fi posibilă în urma reintroducerii a trei taxe speciale - de acces în staţiune, de irigare a spaţiilor verzi şi de creştere a gradului de linişte şi siguranţă - în baza noii legislaţii privind administraţia publică locală, precum şi a atragerii de fonduri europene şi/sau private, dar şi dacă Ministerul Mediului şi prefectul nu vor bloca, aşa cum au făcut şi pînă acum, proiectele Primăriei Constanţa.

Investiţii majore pentru Mamaia

Odată cu reintroducerea celor trei taxe speciale în Mamaia - de acces, de irigare a spaţiilor verzi şi de creştere a gradului de linişte şi siguranţă în derularea activităţilor economice - Primăria Constanţa va avea posibilitatea să reia programul de investiţii în staţiune. În acest context, primarul Radu Mazăre a prezentat ieri o listă de proiecte care vor fi începute anul viitor şi care vor fi realizate aproape integral cu bani de la bugetul primăriei, la care se vor mai putea adăuga fonduri europene şi surse de finanţare private. Primarul a declarat că şoseaua de coastă care ar face legătura între Mamaia şi zona peninsulară a Constanţei nu a fost inclusă în lista proiectelor Primăriei pentru 2007, întrucît Ministerul Mediului nu a eliberat avizul de mediu. "În această listă nu am trecut proiecte fanteziste şi nici ceea ce ne-am dori noi să facem, dar nu avem posibilitatea. Poate, cîndva, vom construi şi şoseaua de coastă", a declarat Radu Mazăre. El a adăugat că obţinerea avizului de mediu este un pas care trebuie trecut şi în cazul altor proiecte trecute în planul investiţional al primăriei pentru anul viitor. "Poate va considera Sulfina Barbu că se lovesc peştii cu capul de piloni... Dacă obţinem avizul, le facem, dacă nu, nu!", a spus primarul. O altă consecinţă a reintroducerii taxelor speciale ar fi aceea că Primăria Constanţa va oferi turiştilor, în 2007, în Mamaia, serviciul de pază, care va fi asigurat cu 231 de agenţi (11 posturi şi două echipe de intervenţie auto), aşa cum funcţiona în timpul în care Mamaia era cotată drept o staţiune foarte sigură, serviciul de irigaţii spaţii verzi, pe o suprafaţă de 56 ha, cu un număr de 84 hidranţi, spectacole estivale gratuite, spectacol de salsa, cu o trupă de dansatori din Columbia. "Trebuie să facem toate aceste lucruri pentru a nu rămîne de căruţă, întrucît, în Constanţa, turismul este cea mai importantă sursă de venit", a mai spus primarul Mazăre.

Vă prezentăm lista de investiţii propuse de Primărie pentru staţiunea Mamaia în 2007:

Orăşel lacustru după modelul insulei de la Dubai

Este cel mai ambiţios proiect al Primăriei Constanţa, urmînd să aibă o suprafaţă de 3-4 ha (lacul are 100 ha). Sursa de finanţare a proiectului va fi bugetul primăriei, la care s-ar putea adăuga fonduri europene şi/sau fonduri private. "Este un proiect revoluţionar, care va fi amplasat la aprox. 500 metri de malul Lacului Siutghiol. Este vorba despre o salbă de insuliţe, construite pe piloni, legate între ele prin pasarele, care vor avea şi o marină. Oraşelul va semăna cu insula din Dubai, dar va avea alte dimensiuni, sau, dacă vreţi, cu o frunză de arţar. Pe această insulă avem intenţia să concentrăm toată viaţa de noapte a staţiunii. Cluburile, barurile, discotecile, restaurantele, terasele vor fi proiectate cu spatele la staţiune, pentru că, aici, muzica este o mare problemă. Părerile sînt împărţite. Unii turişti din Mamaia sînt deranjaţi de muzică, iar alţii vin special pentru viaţa de noapte. În turismul de weekend, jumătate dintre bucureşteni veneau la mare special pentru cluburi, iar dacă le închidem, vom avea probleme", a declarat primarul. El a adăugat că, pe 25 octombrie, în cadrul Şedinţei de Consiliu Local, va prezenta schiţe şi proiecţii 3D ale proiectului. "La orăşel lucrăm cu nişte arhitecţi spanioli, care au mai făcut aşa ceva. Urmează să începem construcţia în 2007 şi sper să o finalizăm în 2008. În principiu, Primăria Constanţa urmează să facă, în cazul în care nu găsim un investitor privat cu care să ne asociem, proiectul şi infrastructura, iar locaţiile destinate cluburilor şi discotecilor vor fi vîndute la licitaţie, cu condiţia ca cei care le cumpără şi le modernizează să respecte aşa-numitul cod design. Am discutat deja cu proprietarii celor mai importante cluburi din Mamaia şi erau teribil de încîntaţi. Orăşelul va avea o marină care va da posibilitatea clienţilor să acosteze cu ambarcaţiunile chiar în dreptul cluburilor. Sînt convins că toate bărcile de pe Lacul Snagov cumpărate de bucureştenii cu bani se vor muta, în timpul verii, pe Lacul Siutghiol", a declarat Radu Mazăre.

Mamaia Port - pasarelă pietonală şi port de agrement

Este un proiect început la sfîrşitul anului 2004, dar care a fost blocat pentru că Primăria Constanţa nu mai avea bani şi pentru că au existat voci care au spus că nu este normal ca Administraţia Portului Constanţa (APC) să facă investiţii într-un port de agrement cu caracter turistic, deşi, în alte ţări, această practică este foarte des întîlnită. În prima fază a proiectului, pe locaţia ruinei din faţa Cazinoului Mamaia, se va construi o pasarelă pietonală pe piloni cu o lungime de 310 m şi o lăţime de 4 metri, pînă în dreptul digului de protecţie din larg. Pasarela va avea în capăt un cheu de acostare, iar adîncimea apei la acostare va fi de cinci metri. "Este extraordinar de important acest proiect, pentru că numai în momentul în care vom avea un cheu vom putea să diversificăm oferta de agrement şi să avem mini-pasagere cu care să plimbăm turiştii pe mare, aşa cum există în toate staţiunile şi oraşele cu caracter turistic. Probabil că vor fi voci care vor spune că există Portul Tomis. În realitate, dintre turiştii care vin în Mamaia, sînt foarte puţini cei care ajung în Portul Tomis şi mult mai puţini cei care beneficiază de o croazieră. Una este să vezi stînd pe plajă vaporaşele făcînd croaziere, situaţie în care gradul de atractivitate pentru acest tip de divertisment creşte foarte mult, şi alte este ca turiştii să fie nevoiţi să străbată tot oraşul pentru a se plimba cu pasagerele", a declarat Radu Mazăre. În cea de-a doua fază a proiectului, Primăria are în vedere construirea, în capătul pasarelei, a unei marine cu o suprafaţă de 3,5 ha, care să cuprindă cheul de acostare şi digul de protecţie de 870 m, cu o capacitate de 129 de ambarcaţiuni (inclusiv vase de pasageri). "Acest proiect îl vom realiza cu fonduri din bugetul local doar în cazul în care vom primi administrarea unei suprafeţe de 10 ha de apă. Iniţial, cînd a fost demarat acest proiect, în urmă cu doi ani, printr-o hotărîre de guvern, 10 ha de apă au fost trecute din administrarea Ministerului Mediului în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului (MTCT). În urmă cu trei săptămîni, am adresat MTCT şi APC, printr-o scrisoare, dorinţa noastră de a ne fi predată administrarea celor 10 ha de apă pentru a putea realiza această investiţie. Deocamdată, nu am primit niciun răspuns. Investiţia va fi realizată din fonduri europene, în conformitate cu Programul Operaţional Regional, şi din bugetul Primăriei sau, dacă nu putem accesa în timp util fondurile europene, cel puţin etapa I, care va demara în 2007 şi va fi încheiată în 2008, va fi realizată exclusiv din fondurile primăriei. Valoarea totală estimată a proiectului este de 8 milioane de euro. După demarea construcţiei vom stabili de unde vom aduce pasagerele. Nu este o problemă greu de rezolvat, pentru că, din Turcia, ţară cu tradiţie în construcţia ambarcaţiunilor, putem achiziţiona pasagerele fără prea mulţi bani şi în condiţii de siguranţă maximă", a declarat primarul Constanţei.

10 autobuze turistice supraetajate, cu sistem simultan de traducere pentru turişti

Valoarea estimată a acestui proiect este de 3 milioane de euro, iar sursa de finanţare, bugetul local. "La anul, cînd începe sezonul, autobuzele vor fi funcţionale, iar asociaţiile patronale şi hotelierii vor trebui să stabilească, împreună cu reprezentanţii Primăriei şi ai Regiei Autonome de Transport în Comun, traseele. Vom stabili dacă oferim turiştilor şi tururi ale oraşului sau dacă autobuzele vor rula numai pe trasee stabilite în prealabil", a declarat Radu Mazăre.

Teleschi nautic pe Lacul Siutghiol

Valoarea estimată a proiectului, care se va finaliza în 2007, este de un milion de euro, iar sursele de finanţare vor fi fonduri europene şi bugetul Primăriei sau doar bugetul local. "Ar fi foarte bine dacă am putea accesa fonduri europene pentru finanţarea acestor proiecte dar, chiar dacă nu vom reuşi acest lucru, proiectele vor fi realizate. Pe vremuri exista un teleschi pe Lacul Siutghiol, dar cel pe care îl vom realiza la anul va fi de o calitate superioară. Dacă am făcut Telegondola în trei luni, teleschiul, care va avea o lungime de un kilometru, îl facem fluierînd", a declarat primarul. El a adăugat că tarifele vor fi accesibile şi pentru turişti, şi pentru constănţeni.

Prelungirea falezei de promenadă Mamaia Nord

Faleza de promenadă Mamaia Nord se va prelungi de la Jupiter Junona la Savoy, investiţia ridicîndu-se la o valoare de 10,5 miliarde lei (300.000 euro), iar sursa de finanţare a proiectului, care va fi gata în 2007, este bugetul local.

Plantări masive de pomi

Valoarea investiţiei este de 25 miliarde lei, bani care vor proveni exclusiv din bugetul Primăriei. "În 2007 se vor planta preponderent specii de conifere şi vor fi amplasate amenajări dendrologice din specii de conifere, specii de flori, elemente din lemn şi piatră. 25 de miliarde de lei reprezintă foarte mulţi bani pentru că niciodată nu au fost realizate plantări de o asemenea anvergură", a declarat primarul Radu Mazăre.

Operatorii din turism susţin relansarea staţiunii Mamaia

Propunerile primarului Mazăre au fost primite cu entuziasm atît de hotelieri şi de reprezentanţii agenţiilor de turism, cît şi de reprezentanţii marilor tour-operatori internaţionali prezenţi în România, care au înţeles că turismul de litoral poate fi salvat numai printr-un efort investiţional major, atît din partea municipalităţii, cît şi a agenţilor economici.

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism, Regiunea Sud-Est, Corina Martin: "2007 va veni cu staţiuni noi în Bulgaria, unde vor fi hoteluri de 4-5 stele. Pe scurt, dacă avem bani, vom avea cum să facem investiţii. Haideţi să dăm drumul la o staţiune modernă. Există voci care susţin că o dată cu reintroducerea acestor taxe vor creşte tarifele la cazare. Dacă vrem o staţiune de patru stele, vom avea şi tarife mai mari, dar la servicii mai bune. Turistul român nu a plecat peste graniţă că era prea scump litoralul, ci pentru că era prea scump în comparaţie cu serviciile oferite. Dacă Primăria Constanţa va face aceste investiţii, va creşte gradul de atracţie a staţiunii. Pot spune că toate staţiunile de pe litoral şi-ar dori o primărie aşa de activă ca a noastră. Am ocazia, în cadrul «Comisiei pentru un litoral mai bun», să aud opiniile tuturor primăriilor din staţiunile litoralului românesc şi am observat că toţi privesc cu invidie către Primăria Constanţa. Depinde de noi toţi să realizăm ce ne-am propus. Dacă nu ne trezim, rămînem în urmă!"

Directorul Complexului Hotelier Savoy, Angela Zahiu: "Vă mulţumesc pentru proiectul care vizează prelungirea falezei de promenadă Mamaia Nord deoarece noi, hotelierii din nordul staţiunii, am fost vitregiţi o lungă perioadă din această cauză. În aceea ce priveşte orăşelul lacustru, pot să spun că va reuşi să asigure distracţia turiştilor în condiţiile în care agrementul de noapte este al doilea motiv pentru care turiştii vin la mare."

Reprezentantul TUI România, Ciprian Popescu: Proiectele Primăriei Constanţa vor fi un stimulent clar pentru relansarea turismului românesc, chiar dacă acest lucru se va întîmpla abia în 2008. În ceea ce priveşte taxele speciale, nu pot decît să salut serviciile care vor fi oferite în schimbul lor, şi care, după părerea mea, erau foarte necesare. Nu în ultimul rînd, vreau să precizez că orăşelul de pe lac, a cărui construcţie sper să nu fie împiedicată de Ministerul Mediului, este o soluţie eficientă pentru a contracara nivelul de zgomot al beach-barurilor, care sperăm să dispară sau să îşi rea rolul iniţial, acela de bar de zi."

Taxă de barieră în Mamaia, din 2007

Trei dintre cele 16 taxe speciale aprobate de Consiliul Local Constanţa la iniţiativa primarului Radu Mazăre, dar anulate la începutul acestui an ca urmare a atacării lor în contencios administrativ de către prefectul Dănuţ Culeţu, ar putea fi reintroduse, de la 1 ianuarie 2007, odată cu intrarea în vigoare a noii legislaţii privind administraţia publică locală. "Taxele speciale au existat timp de patru ani în staţiunea Mamaia, dar au fost desfiinţate. Ele au fost aplicate în temeiul unor legi şi există şi în alte zone din România fără nicio problemă. Este adevărat că exista o prevedere legală care ne obliga, atunci cînd am introdus taxele speciale, să îi consultăm pe toţi cei care trebuia să le plătească. Este un lucru pe care noi nu l-am făcut la data respectivă şi îl recunosc public. De data aceasta însă au fost modificate trei legi fundamentale pentru administraţia locală: Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, Legea273/2006 privind finanţele publice locale şi Legea 571/2003 privind Codul Fiscal. Cele trei legi modificate intră în vigoare de la 1 ianuarie 2007 şi permit, explicit, introducerea taxelor speciale. În plus, ele nu mai obligă autoritatea locală să îi consulte pe cei cărora le vor fi aplicate aceste taxe. Cu toate acestea, eu am considerat normal să ne consultăm, pentru că viitorul nu este nici al hotelierilor, nici al meu, ci al staţiunii Mamaia şi al celor care vor veni după noi", a declarat Radu Mazăre la întîlnirea pe care a organizat-o ieri şi la care au fost invitaţi operatorii din turism şi reprezentanţi ai instituţiilor publice cu atribuţii în domeniu. Revenind la legile administraţiei locale modificate, specificăm faptul că art. 25 din Legea 215/2001 prevede, în scopul asigurării autonomiei locale, dreptul autorităţilor locale de a institui şi percepe impozite şi taxe locale. În plus, art. 30 din Legea 273/2006 stipulează că prin regulamentul aprobat de autorităţile deliberative se vor stabili domeniile de activitate şi condiţiile în care se pot institui taxe speciale, modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de interes local pentru care se propun taxele respective. Nu în ultimul rînd, în art. 282, alin. 4 din Codul Fiscal este specificat că atît consiliile locale cît şi cele judeţene nu pot institui taxe speciale concesionarilor din sectorul utilităţilor publice. "În consecinţă, dacă legiuitoriul prevede în mod expres unde nu se pot institui taxele speciale, înseamnă că, în restul cazurilor, este permisă instituirea lor. În aceste condiţii, primăria s-a gîndit să reinstituie, dacă domnii consilieri locali municipali vor fi de acord, în Mamaia, următoarele trei taxe: taxa de irigare spaţii verzi (contravaloare taxă: 33 lei/loc de cazare/an), taxa pentru creşterea gradului de linişte şi siguranţă în derularea activităţilor economice (530 lei/an pentru activităţile de agrement, 538 lei/an pentru unităţile de alimentaţie publică cu o suprafaţă mai mică de 150 mp, 1.096 lei/an pentru unităţile de alimentaţie publică cu o suprafaţă mai mare de 150 mp, 11 lei/an pentru spaţiile comerciale şi prestări servicii cu o suprafaţă utilă mai mică de 100 mp şi de 538 lei/an pentru cele cu o suprafaţă mai mare de 100 mp) şi taxa de acces în staţiunea Mamaia pentru autoturismele care nu au număr de înmatriculare în Constanţa (3 lei/intrare, 4 lei/abonament pentru 24 ore, 23 lei/abonament pentru 7 zile şi 246 lei/abonament pe durata întregului sezon estival)", a declarat Radu Mazăre.

Dacă prefectul nu se opune din nou atragerii de fonduri la buget, taxele speciale vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2007

Primarul Constanţei le-a transmis tuturor agenţilor economici care vor plăti aceste taxe că aşteaptă, pînă la Şedinţa de Consiliu Local din această lună, cînd urmează să fie supuse la vot, propuneri ale altor variante de distribuire şi de echilibrare a acestor taxe decît cele stabilite de municipalitate. "Dacă hotelierii consideră că aceste taxe îi apasă prea tare în comparaţie cu proprietarii de restaurante, aştept propuneri din partea lor pînă pe 20 octombrie. În cazul în care nu veţi veni cu o nouă propunere, taxele rămîn în forma în care au fost gîndite iniţial", a declarat primarul. El a precizat că, în urma unei consultări cu agenţii economici din Mamaia, a constatat faptul că, în principiu, toţi cei care va trebui să plătească aceste taxe sînt de acord cu reintroducerea lor. "Dacă prefectul va fi împotrivă, este dreptul lui, le atacă în instanţă şi vor fi judecate pe noile texte de lege. Dacă taxele vor fi atacate în contencios, ele nu se vor aplica pînă în momentul în care se va pronunţa instanţa. Dacă nu vor fi atacate, vor intra în vigoare de la 1 ianurie 2007", a concluzionat Mazăre.

Reamintim că anularea taxelor speciale ca urmare a atacării lor în contencios administrativ de către prefectul Culeţu a privat bugetul local al Constanţei cu peste 200 de miliarde de lei, situaţie care a condus la blocarea unor investiţii, atît în municipiu, cît şi în Mamaia, precum şi la desfiinţarea sau reducerea activităţii unor servicii de interes public, cum ar fi cel de asigurare a pazei.