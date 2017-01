Proiectele comunei Pecineaga, blocate la nivel de ministere

Primăria Pecineaga are depuse mai multe proiecte în vederea obţinerii de finanţări de la Uniunea Europeană. Primarul comunei, Niculae Stan, a declarat că, în prezent, aşteaptă răspunsuri pentru proiectele depuse. „Noi am făcut ceea ce trebuia să facem. Am elaborat proiectele cu ajutorul Consiliului Judeţean Constanţa, proiecte pentru care aşteptăm bani europeni. Este destul de dificil să obţinem finanţările, pentru că proiectele noastre sunt blocate la nivel de ministere. Sper totuşi să reuşim să luăm banii măcar pentru proiectul integrat pe măsura 3.2.2, în valoare de 2,5 milioane de euro. Este vorba de mai multe proiecte: reabilitare de drumuri, reabilitare de reţea de apă potabilă şi reţea de canalizare, staţie de pompare şi epurare“, a declarat Stan. În ceea ce priveşte alte proiecte de la nivelul comunei, Nicuale Stan susţine că este aproape imposibil să le finanţaze cu un buget care abia îi ajunge de salarii. „Singura susţinere financiară pe care am avut-o a fost de la Consiliul Judeţean Constanţa, bani care ne-au ajuns pentru cîteva retuşări în comună. Din bugetul propriu mai asigurăm şi cheltuielile pentru persoanele cu handicap, cheltuielile pentru personalul didactic din comună“, a afirmat primarul comunei Pecineaga. Pentru primarul comunei Pecineaga, poate cel mai important din acest an a fost acordarea de loturi de teren tinerilor pînă în 35 de ani, în baza Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală. „A fost singurul spijin pe care am reuşit să îl acordăm tinerilor din comună. Ne-am fi dorit să putem face mult mai multe, dar criza economică ne-a afectat destul de serios”, a spus Stan.