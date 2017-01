Proiectele Constanţei, model pentru întreaga ţară

Primarul Constanţei, Radu Mazăre, a declarat ieri că nu are emoţii pentru alegerile din 10 iunie. „Dacă oamenii mă votează, bine!, dacă nu mă votează, iarăşi bine!”, a declarat Mazăre. El a afirmat că a primit foarte multe invitaţii din partea candidaţilor PSD din ţară pentru a prezenta proiectele pe care el le-a făcut la Constanţa. “Au venit o mulţime de invitaţii. Le-am spus că vin doar dacă îmi asigură un grup de 20 de tineri, din care trei sferturi să fie fete, care să poarte uniforme - beretele roşii le aduc eu! Candidaţii PSD vor să merg la lansarea lor şi să prezint proiecte cum ar fi cel al locuinţelor ieftine pentru tineri sau cel al locuinţelor sociale, pe care şi ei să le preia în cazul în care vor câştiga alegerile. Luni am vorbit şi la Ministerul Dezvoltării. Dacă vor să preia vreunul din proiectele de la Constanţa şi să-l dezvolte la nivel naţional nu am nicio problemă! Le voi da un om care să le explice tot ce trebuie făcut”, a spus Mazăre.