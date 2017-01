Proiectele de asfaltare așteaptă noul exercițiu financiar european

La mai bine de șapte ani de la aderarea la UE, drumurile din majoritatea comunelor din județ sunt în continuare degradate. Cu toate că primarii au inițiat proiecte de asfaltare, mulți dintre ei s-au lovit de răspunsul „eligibil, dar nefinanțabil”. Într-o astfel de situație se află și edilul din Gârliciu, Constantin Cimpoiașu, al cărui proiect a fost blocat de Guvernul Boc. „De patru ani ne zbatem să facem rost de acele fonduri, prin măsura 3.2.2. Ne lăudăm că am ajuns în Europa, dar avem străzi pietruite. Am avut ghinion, pentru că proiectul a fost declarat eligibil, dar nefinanțabil. Conform proiectului, ar fi trebuit să asfaltăm toate străzile, care însumează 23 km... Vise!”, a declarat edilul. Cimpoiașu a mai afirmat că doar prin noul exercițiu financiar european 2014 - 2020 ar mai putea să-și împlinească visul. „Vom încerca din nou să obținem fondurile necesare din partea UE, pentru că din bugetul local nu ne permitem”, a spus primarul. Și edilul-șef din Cerchezu, Ion Constantinescu, își pune speranțele în noul exercițiu financiar. „Și eu am primit același răspuns, iar drumurile din comună, ce se întind pe o lungime totală de 38 km, au rămas în continuare la stadiul de macadam. Așteptăm să se deschidă exercițiul financiar 2014 - 2020 și vom încerca din nou să facem rost de finanțare. Poate la anul vom avea noroc”, a spus Constantinescu.