Proiectele de lege privind salarizarea nu respectă deciziile CC

Asociaţia Magistraţilor din România (AMR) susţine, într-un comunicat remis ieri, că proiectele de lege privind salarizarea unitară nu respectă deciziile Curţii Constituţionale în materie, afectează statutul magistraţilor şi încalcă principiul echilibrului puterilor în stat. AMR arată că, în urma unei întâlniri avută miercuri cu membrii Comisiei Juridice a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), în cadrul căreia au fost analizate proiectul de lege-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile publice şi proiectul de lege privind aplicarea în anul 2011 a acestei legi, s-a ajuns la concluzia că este inacceptabil \"modul în care puterea judecătorească este tratată în proiectele de lege privind salarizarea unitară\". \"De asemenea, s-a concluzionat că modul lipsit de transparenţă în care se încearcă adoptarea unor acte normative de importanţă majoră pentru justiţie, fără a se ţine seama de propunerile sau proiectele reprezentanţilor autorităţii judecătoresti, respectiv ale asociaţiilor profesionale ale magistraţilor (de ex. proiectul de lege privind accelerarea judecăţilor, proiectul privind răspunderea magistraţilor etc.) este cel putin contraproductiv\", se mai arată în comunicat. Mai mult, în urma discuţiilor de miercuri s-a demonstrat punctual că proiectele de lege privind salarizarea nu respectă principiul echilibrului puterilor în stat şi că respectivele proiecte nesocotesc deciziile Curţii Constitutionale în materie, afectând într-un mod grav şi nepermis statutul magistraţilor, legea cadru tocmai adoptată fiind restructurată şi modificată prin măsurile de implementare, care trebuie să se circumscrie cadrului legal, însă fără a-l modifica, spun reprezentanţii Asociaţiei. Totodată, AMR arată că este necesară elaborarea de îndată a unui document care să reflecte poziţia autorităţii judecătoreşti faţă de strategia de reformă a justiţiei, legea privind accelerarea judecăţilor, proiectul de lege întocmit de CSM privind răspunderea magistraţilor, proiectul de lege-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile publice şi proiectul de lege privind aplicarea în anul 2011 a legii-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile publice. În plus, se impune convocarea de către CSM, în cel mai scurt timp, a adunărilor generale ale judecătorilor în scopul supunerii spre aprobare a documentului mentionat anterior, declanşarea de consultări între reprezentanţii autorităţii judecătoreşti şi Consiliul Economic Social şi aducerea problematicii menţionate în atenţia factorilor internaţionali cum ar fi Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni, Comisia Europeană. \"Acţiunile enumerate mai sus au fost considerate de către participanţi ca fiind apte să se constituie într-un semnal de alarmă tras de autoritatea judecătorească cu privire la situaţia din justiţie şi totodată să ducă la rezolvarea problemelor existente, în strânsă şi obligatorie colaborare cu reprentanţii puterii executive şi ai puterii legislative\", consideră AMR.