Proiectele europene, reverificate de la centru

VERIFICĂRI LA PROIECTE. Pe timp de criză, când autorităţile locale se străduiesc să depună cât mai multe proiecte pentru accesarea banilor comunitari puşi la dispoziţie de UE, portocaliii care ne conduc deja de şase ani s-au gândit să mai pună o piedică în calea investiţiilor, în loc să faciliteze absorbţia fondurilor structurale. Dorinţa vădită a celor care ne guvernează de a deţine monopol chiar şi asupra banilor europeni accesaţi prin proiectele depuse de autorităţile locale devine şi mai evidentă printr-un proiect de ordonanţă de urgenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice. Potrivit iniţiativei legislative, achiziţiile realizate în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile vor fi verificate de Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice (UCVAP), indiferent de valoarea estimată şi de modul de atribuire. Ca să iasă basma curată şi să nu spună că vor putea fi respinse mai uşor proiectele, „specialiştii” din MFP susţin în nota de fundamentare a proiectului de ordonanţă că verificarea are un rol preventiv, iar autorităţile vor putea remedia neconformităţile constatate de observatorii UCVAP. Pentru a fi mai credibili, se precizează că UCVAP va încheia protocoale cu autorităţile şi instituţiile publice implicate: Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, operatorul Sistemului electronic de achiziţii publice, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, autorităţile de management şi cu alte structuri de control şi instituţii publice.

LA CONSTANŢA. Primarii constănţeni au păreri împărţite cu privire la proiectul MFP de a reglementa noi verificări la proiectele realizate pe bani europeni. La Eforie, primarul Ovidiu Brăiloiu spune că-i invită pe cei de la MFP să verifice proiectele sale realizate pe bani europeni pentru că nu are nimic de pierdut, în schimb vine cu propuneri pentru MFP. „Mai bine ar scurta termenele de acordare a avizelor pentru elaborarea proiectelor sau să propună plata în avans pentru proiectele pe bani europeni pe care le demarăm pentru că în general bani se dau după începerea investiţiei sau finalizarea ei”, a declarat Brăiloiu. Unul dintre edilii care nu resping ideea acestui nou control este primarului municipiului Medgidia, Marian Iordache, care a declarat că este bine că autorităţile statului derulează astfel de verificări. „Doamne ajută. Poate în acest fel se vor convinge că autorităţile folosesc banii europeni cum trebuie. Unii au senzaţia că se umflă cheltuielile cu achiziţiile publice, dar realitatea este alta. De multe ori, ofertele sunt cu mult sub preţul adevărat”, a spus Iordache, care a precizat că administraţia de la Medgidia a întocmit 19 proiecte cu finanţare europeană. Pe de altă parte, însă, primarul Mangaliei, Claudiu Tusac, spune că verificările sunt aberante în condiţiile în care Primăria pe care o conduce este „călcată” lunar de tot felul de oameni ai statului care îi controlează activitatea. „Cred că acest control este făcut pentru ca cei de la Guvern să-şi justifice activitatea. Oricum sunt o căruţă acolo, iar la nivelul administraţiilor locale bate vântul, pentru că sunt daţi oameni afară. În mod normal, controlul se face cel mult o dată pe an, dar eu primesc lunar controale de la tot felul de instituţii ale statului. Nu mă deranjează pentru că nu am nimic de ascuns, dar este enervant să primeşti controale de la tot felul de instituţii care verifică acelaşi lucru, dar nu găsesc nimic”, a spus Tusac.

Mihaela DRAGOMIR

Tatian IORGA