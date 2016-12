Proiectele rivale Nabucco şi South Stream ar putea fuziona

Cele două proiecte energetice rivale Nabucco şi South Stream ar putea fuziona, a declarat ambasadorul SUA în Italia, David Thorne. Nabucco este susţinut de UE, iar South Stream este promovat de Gazprom. South Stream ar urma să treacă pe sub Marea Neagră spre Bulgaria, cu o secţiune spre Grecia şi Italia şi o alta spre România, Serbia, Ungaria, Slovenia şi Austria. Rusia a anunţat că îşi va dubla capcitatea anunţată de 31 miliarde metri cubi pe an, la 63 miliarde. Partenerul Gazprom este italianul ENI. Nabucco vizează reducerea dependenţei UE de gazul rusesc. Gazoductul ar urma să transporte gaz din Caucaz şi Orientul Mijlociu către Europa. Conducta va transporta 31 miliarde metri cubi pe an. Thorne a minimalizat dezvăluirile WikiLeaks de la începutul lunii decembrie. Documentele diplomaţilor americani spuneau că premierul italian, Silvio Berlusconi, ar fi profitat personal din acordurile energetice dintre Italia şi Rusia. “Nu suntem îngrijoraţi de presupusa apropiere dintre Berlusconi şi Vladimir Putin. Italia a fost un promotor puternic al apropierii de Rusia, iar aceasta este poziţia preşedintelui Barack Obama. Există progrese cu Rusia, care au îmbunătăţit atmosfera”, a spus Thorne. Întrebat dacă acelaşi lucru este valabil şi pentru legăturile cu ENI, Thorne a spus: “Da, pentru că au avut loc multe întâlniri cu directorul ENI, Paolo Scdaroni, la Roma şi Washington. ENI şi-a schimbat abordarea, favorizând o fuzionare a South Stream şi Nabucco. Aş putea spune că ne aflăm într-o fază constructivă”.