Proiecţii-eveniment la Berlinală

La 70 de ani de la debarcarea Aliaţilor în Normandia şi 100 de ani de la declanşarea Primului Război Mondial, conflagraţiile mondiale sunt subiecte ce revin destul de des în cultura internaţională. A 64-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin nu face excepţie. Ca eveniment cinematografic instituit de personalităţi artistice ale lumii libere, Berlinala s-a dorit mereu o contrapondere la mesajele de îndoctrinare cu care diverse regimuri, precum cel nazist şi, mai târziu, cel sovietic, modelau şi controlau comportamentul societăţii. În 2014, cel puţin două megaproducţii finanţate cu banii statului german şi-au făcut loc în competiţia oficială: ”The Grand Budapest Hotel”, de Wes Anderson, şi ”The Monuments Men”, al patrulea lungmetraj semnat de George Clooney, care s-a dovedit un succes, prin dezbaterea stârnită.

Istoria tragică a celui de-al Doilea Război Mondial rămâne în palmaresul Berlinalei şi cu alte trei producţii, cu mesaj şi estetică cu totul speciale. Decizia de a distruge Parisul odată cu retragerea armatei naziste, pentru a nu ajunge sub controlul Aliaţilor, cu planul nebunesc de a monta bombe sub Turnul Eiffel, este subiectul filmului ”Diplomaţie / Diplomacy”, în regia lui Volker Schlondorff, prezentat în secţiunea Berlinale Specials. Documentarul ”Der Anstandige / The Decent One” arată adevărata faţă a lui Himmler, după ce regizoarea Vanessa Lapa a avut acces la scrisori trimise de acesta de-a lungul vieţii, jurnale şi fotografii, dar şi alte documente personale, găsite la reşedinţa din Gmund a familiei sale, o parte dintre aceste documente fiind recent scoase la licitaţie. Documentarul ilustrează pretenţiile de decenţă ale unui criminal în masă şi reprimarea oricărui sentiment de vinovăţie.

ÎNAPOI ÎN TRECUT Naziştii au avut un mecanism de propagandă foarte bine pus la punct, lecţie pe care toate marile puteri au învăţat-o în scurt timp. Restaurarea primelor imagini filmate de britanici după eliberarea lagărului de la Bergen-Belsen, în aprilie 1945, montate în documentarul ”German Concentration Camp Survey”, este subiectul altei proiecţii-eveniment, în secţiunea Forum Expanded. Cameramanii Diviziei Psihologice Speciale a armatei britanice au fost primii dintre Aliaţi care au ajuns la un lagăr de exterminare şi au documentat tot ce au găsit acolo: 10.000 de morţi şi alţi circa 15.000 de oameni în agonie, în condiţii de subnutriţie şi mizerie cruntă. Nici măcar implicarea personală a lui Alfred Hitchcock nu a putut împiedica dispariţia misterioasă a acestor înregistrări din arhive, în 1945. Filmul trebuia realizat şi arătat germanilor pentru ca aceştia să-şi asume vina pentru ororile descoperite. Planul iniţial nu a mai fost respectat, sub consemnul secretului de stat. Doar un fragment din aceste înregistrări, intitulat ”Memory of the Camps”, a fost proiectat în secţiunea Forum a festivalului, în 1984, iar apoi a fost difuzat de o televiziune americană, un an mai târziu. Documentarul ”German Concentration Camp Survey” a restaurat şi montat înregistrările după planul original şi este o lecţie de istorie a filmului, în spiritul iniţiativei fondatorilor Berlinalei.