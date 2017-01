Proiecţiile în 3D devin realitate la Constanţa

Decembrie este luna sărbătorilor de iarnă şi luna sub semnul căreia a avut loc prima proiecţie din istoria celei de-a şaptea arte. Pe 28 decembrie 1895, în Salonul Indian al Grand Café de la Paris, a avut loc prima proiecţie, fiind prezentate zece scurtmetraje sub titlul generic “Sortie des Usines Lumiere a Lyon / Ieşirea de la Uzinele Lumiere de la Lyon”. În 115 ani de existenţă, cinematografia a devenit cea mai spectaculoasă dintre arte, dar şi cel mai popular mijloc de divertisment. La Constanţa, sărbătoarea filmului marchează din 7 decembrie 2007 redeschiderea cinematografului, iar din 10 decembrie 2010 sunt posibile proiecţii în 3D. De vineri, de la orele 12,30, 15,00, 17,30, 20,15 şi 23,15, în sala 3 din cadrul Cityplex, orice categorie de spectatori va putea viziona în premieră trei megaproducţii: “The Nutcracker in 3D / Spărgătorul de nuci în 3D” în regia lui Andrei Konchalovski, animaţia „Megamind” semnată de Gary Trousdale şi „The Chronicles of Narnia: The Voyage of The Dawn Treader / Cronicile din Narnia: Călătorie pe mare cu Zori de Zi” în regia lui Michael Apted.

Preţul biletelor la cinematograful 3D din cadrul Cityplex Constanţa variază între 21-24 lei pentru spectacolele din timpul săptămânii şi 25-30 lei pentru spectacolele din weekend. În timpul săptămânii, biletele cu reduceri pentru copiii sub zece ani au valoarea de 15 lei, iar cele cu reduceri pentru elevi, studenţi şi pensionari au preţul de 18 lei.

Proiecţia de gală de inaugurare a sălii a avut loc vineri, de la ora 20,00, fiind precedată de un concert al trupei Hi-Q. A fost ales lungmetrajul „The Chronicles of Narnia: The Voyage of The Dawn Treader / Cronicile din Narnia: Călătorie pe mare cu Zori de Zi”, care din 10 decembrie rulează în România. “Suntem foarte fericiţi că am reuşit să trecem la proiecţia digitală în sistem 3D. Vom putea oferi noi bucurii şi surprize spectatorilor noştri fideli din Constanţa care erau obligaţi să vină până la Bucureşti pentru a putea vedea noile filme 3D produse de studiourile americane. Este un cadou de Crăciun pe care vrem să îl oferim tuturor cinefililor constănţeni”, a declarat administratorul Cityplex, Ada Solomon. Lanţul de cinematografe Cityplex dispune de 11 săli de cinema, patru în Bucureşti, patru în Constanţa şi trei în Braşov. Conform anuarului statistic pe 2009 publicat de Centrul Naţional al Cinematografiei, Cityplex este al patrulea operator ca mărime pe piaţa de cinema din România, cu un număr total de 325.417 spectatori, reprezentând 6% din totalul spectatorilor la film din România. În primele zece luni ale anului 2010, Cityplex a înregistrat 346.895 de spectatori, cifră ce înseamnă deja o creştere cu 6% a numărului total de spectatori faţă de 2009.