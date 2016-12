Proiect-pilot de identificare a evazioniştilor din turism, la Constanţa

Ministrul delegat pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism, Maria Grapini, a declarat, vineri, că "a pornit" un proiect-pilot, la Constanţa, prin care vor fi identificate firmele din turism care activează în domeniu, dar care nu sunt înregistrate şi nu plătesc taxe. „Avem o problemă de rezolvat şi nu o putem rezolva decât în parteneriat. Zilele trecute am primit o petiţie în care se reclama că anumite pensiuni, anumite locuri de cazare îşi fac reclamă şi invită pe internet, pe tot felul de forumuri, clienţi pentru cazare, dar nu sunt înregistrate şi, de fapt, nu plătesc. Pentru identificarea lor am avea nevoie de sprijinul dumneavoastră, pentru că, operând în acelaşi domeniu, îi ştiţi. Dar am pornit şi un proiect-pilot la Constanţa, însă n-o să spun încă detalii, ca să nu destăinuim reţeta. Dacă reuşeşte proiectul-pilot din Constanţa, vom reuşi să-i identificăm pe cei care nu s-au înregistrat, pentru că este important să avem etică şi în acest domeniu de afaceri şi toată lumea să se înregistreze", a declarat Maria Grapini.

PRIVIRI INSISTENTE CĂTRE ASIA Ea a mai declarat că România trebuie să privească mai insistent spre Asia şi să atragă turişti din zona respectivă, fiind vizaţi în primul rând chinezii şi japonezii. "Vreau să facem deschiderea spre Asia. Aici trebuie să lucrăm foarte bine cu agenţiile, fiindcă avem prea puţine agenţii pentru adus şi mai multe pentru dus în Asia. Cu ocazia vizitei delegaţiei chineze, am avut un panel pe turism şi premierul chinez a spus că vrea să aducă mai mulţi turişti chinezi în regiunea în care e şi România. Am şi rezolvat în şedinţa de Guvern de miercuri să deschidem liniile aeriene directe Tarom Bucureşti - Beijing, lucru care era cerut de mult timp. Lucrăm acum, în parteneriat cu Ministerul de Externe şi cu Ministerul de Interne, să vedem cum reducem numărul de zile pentru acordarea vizelor turiştilor chinezi şi cum diminuăm birocraţia legată de eliberarea vizelor", a mai spus Maria Grapini. Ministrul a declarat că există şi alte proiecte care vizează deschiderea turistică spre Asia, iar unul dintre ele vizează turiştii japonezi. "Vom deschide un birou la Tokyo, am discutat deja cu ambasadorul nostru acolo. Cred că, în afară de UE, trebuie să mergem şi spre cei din partea asiatică, cei care au bani şi care, pe de altă parte, antropologic, sunt oameni curioşi. Trebuie să-i tentăm cu lucrurile noastre autentice să vină la noi", a adăugat ministrul.