Proiectul ANL, un vis frumos

Primăria oraşului Ovidiu continuă să facă demersuri la ministere pentru a reuşi finalizarea construirii blocurilor ANL. Primarul oraşului Ovidiu, Dumitru Bocai, a declarat că, deşi lucrările au fost demarate încă din 2006, nici până în prezent nu s-a reuşit finalizarea proiectului. „De patru ani se chinuie cei de la ANL să termine blocurile pe care le-au început. Fostul primar a pus la dispoziţia ANL un teren de două hectare, dar din care nu a fost folosit nici măcar un procent de 30%. Am promovat o hotărâre de consiliu local prin care am readus la administraţia locală terenul dat în folosinţă gratuită celor de la ANL. Din nefericire pentru noi, am constatat că terenul nu fusese divizat, motiv pentru care noi nu putem face în prezent nimic pe el, pentru că este gajat către bănci. Toate eforturile noastre de a reuşi să finalizăm acest proiect ANL sunt în zadar”, a declarat Dumitru Bocai. El a afirmat că pe terenul pe care ANL nu îl folosise dorea să demareze, în baza unui proiect cu finanţare europeană, construirea unui bloc de locuinţe sociale. „În aceste condiţii, proiectul nostru de locuinţe sociale s-a terminat înainte de a începe. Acum căutăm alte soluţii, şi mă refer aici la terenuri, pentru a putea face, totuşi, aceste locuinţe de care oraşul are nevoie”, a mai spus Bocai. El a adăugat că foarte multe dintre proiectele pe care Primăria le are sunt în prezent blocate din lipsa fondurilor. „Oricât de mult ne-am strădui noi să finalizăm partea de documentaţie, de la nivel central primim numai veşti proaste. Până în prezent, bani au primit numai proiectele depuse în 2007 şi la începutul lui 2008”, a explicat Bocai.