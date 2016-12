Proiectul autonomiei ținutului secuiesc, mort din fașă?

16:15:15 / 01 Septembrie 2014

fara bozgori

bine zis.....cui nu-i convine sa traiasca in tara asta are posibilitatea chiar si legala sa plece unde vrea.....ce tot atata vrem autonomie vrem aia vrem ailalta....multi dintre romani nu au drepturile pe care le au ungurii.....nu le convine sa plece in ungaria poate acolo le este mai bine