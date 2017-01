Proiectul bazei sportive, ecuaţie cu multe necunoscute

Primăria comunei Pecineaga speră în continuare să primească fondurile necesare pentru realizarea unei baze sportive. Proiectul a fost depus încă de la sfârşitul anului 2008. Toate demersurile primarului Niculae Stan de obţinere a fondurilor necesare s-au dovedit a fi în van în anii 2009 şi 2010, când toate proiectele depuse la autoritatea de management, au fost fie respinse, fie declarate eligibile dar nefinanţabile. “Proiectul a fost mutat de la un minister la altul şi nimeni nu ne lua în seamă. Acum, printr-o minune, am aflat că proiectul nostru a intrat la finanţare. Ne mulţumim şi cu acest proiect, deşi poate că altele pe care le-am depus erau mult mai importante pentru locuitorii comunei. Noi sperăm ca, prin finalizarea acestui proiect, să oferim tinerilor din comună un loc unde să îşi petreacă cât mai sănătos timpul liber şi să facă sport. Din păcate, am rămas doar la stadiul de veste, pentru că nu am primit niciun ban pentru această sală”, a declarat primarul Nicuale Stan.