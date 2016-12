Proiectul constănţean “Dialoguri la ţintă” devine naţional

Săptămâna aceasta, Asociaţia Tinerilor pentru România (ATPR) a organizat proiectul “Dialoguri la ţintă”, în colaborare cu prof. Daniela Stan, inspectorul de religie ortodoxă al ISJ Constanţa, în patru licee din Constanţa: Colegiul Naţional de Arte "Regina Maria", Colegiul Comercial "Carol I", Liceul Teoretic "Traian" şi Liceul Teoretic "Decebal". Datorită succesului pe care proiectul l-a avut în rândul elevilor constănţeni, coordonatorii proiectului au decis ca aceste dezbateri să fie extinse şi în şcolile şi liceele din alte judeţe. Astfel, în data de 30 octombrie - la Galaţi, în 31 octombrie - Iaşi, iar în perioada următoare - în Arad, elevii mai multor licee vor avea ocazia de a primi răspunsuri la cele mai misterioase întrebări pe care le au despre viaţă, Dumnezeu, Biserică şi religie. La Constanţa, moderatorii întâlnirilor au fost asaltaţi de întrebările foarte interesante şi profunde ale elevilor şi au promis că, dacă nu au reuşit să răspundă la toate întrebările, au datoria morală să programeze şi alte întâlniri cu acei minunaţi tineri. Dezbaterile au fost variate şi au cuprins subiecte precum avortul, pornografia, spovedania, diferenţa dintre cunoştinţă şi conştiinţă, sinucidere, homosexualitate, problemele tinerilor din ziua de azi (droguri, alcool, tatuaje, piercing), dar şi despre rolul religiei şi al educaţiei pentru tineri şi relaţia bisericii cu politica. Unul dintre motivele principale ale demersului este impulsionarea tinerilor de a îşi exprima îngrijorările, trăirile, nelămuririle şi bucuriile în raport cu divinitatea, în public, în contextul în care întreaga comunicare a tinerilor se desfăşoară virtual, în reţele de socializare precum Facebook şi Twiter, pe teme care nu au tangenţă cu spiritualitatea. „Recunosc că m-au emoţionat întâlnirile cu elevii. I-am văzut foarte vii, foarte dedicaţi. Cine spune că tânărul din România este dezinteresat şi flegmatic greşeşte profund. Eu am văzut altceva. Am văzut tineri care au fost băgaţi în seamă şi, mult mai important, au fost ascultaţi. Am fost impresionat de profunzimea gândirii lor şi cred că ţara aceasta are o mare şansă cu aceşti tineri. Tot ce trebuie să facem este să-i angrenăm în tot felul de proiecte, să le ascultăm filosofiile şi doleanţele şi să pariem pe ei. Cu acest prilej, aş dori să mulţumesc ISJ pentru sprijinul acordat, precum şi directorilor de licee şi profesorilor care au contribuit la organizarea acestuia şi vă garantez că vom pregăti şi în viitor proiecte împreună”, a declarat Cristian Tănase, preşedintele APTR.