Proiectul de alimentare cu apă potabilă din Mireasa, reluat după patru ani

Proiectul de alimentare cu apă potabilă a satului Mireasa, din comuna Tîrguşor, este în plină desfăşurare. Potrivit afirmaţiilor primarului, Iulian Bîrsan, proiectul a fost realizat şi început încă din anul 2000. În anul 2002, lucrările au fost sistate din cauza lipsei banilor, fiind reluate anul acesta. “Sperăm ca anul viitor să îl finalizăm. Cel puţin acum am achiziţionat un buldo-excavator, cu care să facem săpăturile şi să scutim o mare parte din bani. Din cei doi km de reţea pe care trebuie să punem conducta, am făcut deja săpăturile pe o distanţă de 500 de metri şi pentru că acestea sînt lucrări pe care le putem face şi iarna, vom continua să săpăm şi să îngropăm conducta“, a declarat Bîrsan. El a mai spus că primăria a achiziţionat conducta şi că valoarea totală a proiectului ajunge la 2,5 miliarde de lei, bani alocaţi de la bugetul local. “Am depus proiectul şi la cancelaria primului ministru pentru a beneficia de fonduri pe Ordonanţa 7/2006, dar trebuia să aşteptăm prea mult. Şi pentru că am avut banii, am demarat mai devreme lucrările“, a adăugat primarul. Edilul şef a mai spus că Primăria Tîrguşor a primit un miliard de lei de la Guvern pentru a achiziţiona materialele necesare reabilitării şcolii din localitate. “Pentru că timpul nu ne permite să lucrăm în această perioadă, am luat materialele şi în primăvară ne vom apuca de lucru. Avem de făcut lucrări la acoperiş, schimbăm geamurile, uşile, lambriul şi parchetul. Nu cred că ne vor ajunge banii pentru reabilitarea întregii clădiri, pentru că la această unitate nu s-au mai făcut lucrări din anul 1990“, a mai declarat Bîrsan.