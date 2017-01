Proiectul de amenajare a spaţiilor verzi, în aşteptare

Primăria oraşului Ovidiu aşteaptă să îi fie aprobat proiectul privind înfiinţarea spaţiilor verzi din localitate. Primarul oraşului, Dumitru Bocai, a declarat că nu crede că va reuşi în acest an să finalizeze acest proiect. “Chiar dacă nu este vorba despre o sumă foarte mare, care ar fi trebuit să vină de la Ministerul Mediului, nu cred că vom primii banii curând. Din discuţiile pe care le-am avut cu reprezentanţii ministerului am înţeles că fonduri au fost alocate pentru proiectele depuse în 2008. Noi am depus proiectul abia în 2009, astfel că nu ştiu dacă va intra la finanţare”, a declarat primarul Dumitru Bocai.