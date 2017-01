Proiectul european „Move in science”, la a patra întîlnire

Universitatea ”Andrei Şaguna” găzduieşte, în perioada 20 - 24 ianuarie 2009, a patra întîlnire internaţională în cadrul proiectului european „Move in science”, derulat în parteneriat cu universităţi din Belgia, Italia, Lituania, Slovacia şi Italia. Proiectul este finanţat în cadrul programului european Lifelong Learning - Subprogramul Comenius cu aproximativ 500.000 euro şi are ca obiectiv formarea tinerilor în domeniul profilului de învăţămînt real, cu scopul de a face mai atrăgătoare pentru viitoarele generaţii perspectiva unei cariere profesionale în sectorul cercetării ştiinţifice, care să contribuie la progresul economic şi ştiinţific al Europei. Comitetul ştiinţific al proiectului format din cîte doi reprezentaţi ai fiecărei universităţi partenere are în vedere: crearea unui grup de lucru la nivel european, compus din cadre didactice din domeniul ştiinţific, care să dezvolte o metodologie didactică bazată pe abordarea pedagogică a cunoştinţelor în domeniu (PCK - Pedagogical Content Knowledge); realizarea unor cursuri de practică şi schimb de experienţă şi de cunoştinţe între actuali studenţi - viitorii profesori europeni de ştiinţe, prin intermediul unor cursuri de mobilitate în străinătate. În acest sens, în luna martie 2009, 10 studenţi din cadrul universităţii vor participa la cursuri în cadrul uneia dintre universităţile partenere, alţi 10 (cîte doi din fiecare ţară) urmînd a studia în aceeaşi perioadă în cadrul Universităţii ”Andrei Şaguna”. Studenţii participanţi la acest proiect vor primi 15 credite de formare, pe lîngă cele stabilite în foaia matricolă, pe structura Bologna.