Proiectul Legii Educaţiei, discutat în două săptămâni

Proiectul noii Legi a educaţiei va avea o primă lectură în şedinţa de guvern de peste două săptămâni, iar apoi va intra în dezbatere, a anunţat, ieri, ministrul de resort, Daniel Funeriu. La dezbateri vor participa, în afara specialiştilor din Ministerul Educaţiei, reprezentanţi ai sindicatelor şi ai organizaţiilor de părinţi, studenţi, elevi şi reprezentanţi ai mediului de afaceri. Elevii vor da la sfârşitul gimnaziului un nou examen naţional, care va cuprinde o probă practică de utilizare a computerului şi două probe scrise, una transcurriculară, în domeniul materiilor ştiinţifice, şi una în domeniul materiilor umaniste, care vor înlocui probele de matematică şi română, potrivit proiectului noii Legi a educaţiei, prezentat miercuri de Funeriu. Notele de la aceste două probe şi portofoliul educaţional vor reprezenta 70% din calificativul pe care un elev îl va avea la sfârşitul gimnaziului. La liceele cu un număr mai mare de înscrieri decât cel de locuri, se prevede organizarea unui examen de selecţie programat în funcţie de specificul unităţii de învăţământ. Ministrul a explicat că portofoliul educaţional va fi necesar la fiecare materie, dând exemplul portofoliului la istorie, care va fi constituit din nota propriu-zisă, o remarcă scrisă a profesorului despre elev şi elemente de evaluare standardizată (cum se descură elevul cu cronologia istorică, care este cantitatea de informaţie care o deţine, cum foloseşte metodologia istorică şi care este calitatea expresiei). Ministrul Daniel Funeriu a mai spus că noua lege prevede trecerea la nouă clase de gimnaziu, care se va face în timp, ideea principală fiind aceea de a ţine elevul în şcoală până aproape de vârsta de 16 ani şi de a reduce abandonul şcolar, care este în jur de 20% după terminarea gimnaziului. Potrivit ministrului, trecerea ar putea avea loc peste doi ani, astfel ca elevii care sunt anul acesta în clasa a cincea să stea în gimnaziu până în clasa a noua. Tot noua Lege a educaţiei prevede reducerea curriculei, în sensul ca profesorul să poată acoperi materia în 75% din orele pe care le are la dispoziţie, iar restul timpului să îl folosească după bunul plac. Astfel, dacă are o clasă cu elevi slabi profesorul va face învăţământ remedial, iar dacă are o clasă cu elevi buni va face învăţământ de performanţă. Examenul naţional de bacalaureat nu va fi modificat, a mai subliniat Funeriu.