Proiectul „Literatură copii“, dedicat micilor scriitori români de pretutindeni, merge mai departe

Portalul ''Literatură copii", proiect dedicat micilor scriitori români de pretutindeni, a intrat în al cincilea an și continuă pe o perioadă nedeterminată, a declarat pentru AGERPRES scriitorul Petre Crăciun, directorul portalului special de literatură.

În cadrul Târgului Gaudeamus, Editura Zorio a lansat ''Antologia concursului de creație literară pentru elevi — Tinere condeie", care cuprinde texte deja consacrate ale micilor scriitori, selecția fiind făcută prin intermediul portalului "Literatură copii", precum și prin intermediul Concursului național de creație literară "Tinere condeie", inițiat de regretatul profesor Tudor Opriș.

Beneficiarii sunt deja sute de copii, iar dacă adăugăm și micii cititori sunt câteva mii, a precizat Petre Crăciun, inițiatorul și coordonatorul proiectului.

"Vrem ca acei copii care au talent și care au ceva de spus să nu se piardă. Proiectul ''Literatură copii'' deja intră în al cincilea an. Ne bucurăm foarte mult că de la an la an avem un număr tot mai mare de cititori și, ceea este și mai important, un număr și mai mare de copii care scriu. La toate întâlnirile pe care eu le am, în calitatea mea de scriitor pentru copii, caut și tinere talente, tinere condeie. Și mă ajută foarte mult lucrul ăsta, pentru că de doi ani de zile sunt și președintele Concursului național 'Tinere condeie', organizat de Ministerul Educației Naționale, concurs ajuns la 50-a ediție, cel mai vechi concurs din țară care descoperă an de an copii care au talent la literatură. Am reușit astfel să îmbin activitatea de la Portalul 'Literatură copii' cu cea de la concursul 'Tinere condeie' (...) De asemenea, în fiecare an apare o antologie de literatură pentru copii — 'Tinere condeie'. Iată, sunt un om fericit", a subliniat scriitorul.

Acesta a arătat că există mulți copii care citesc, și, totodată, nu puțini sunt cei care scriu.

"Sunt mulți. Unii chiar au cărți publicate. Și unii chiar sunt geniali, scriu foarte bine, citesc mult, deci sunt motive foarte frumoase de speranță. În România se citește, chiar și prezența la Târgul Gaudeamus demonstrează acest lucru. Sigur că nu citesc toți, unii își iau informațiile de pe internet, de pe diferite gadget-uri, dar eu vă spun că, în urma întâlnirilor pe care eu le am cu copiii, atât în România cât și în diaspora, de fiecare dată ecourile sunt foarte bune — acești copii se apucă și mai mult de citit. Scriitorul are datoria să stea de vorbă cu copii, să-i atragă către lectură, iar copiii ceea ce văd, asta fac", a adăugat Petre Crăciun.

Și adulții pot publica gratuit, prin intermediul aceluiași portal, selecția textelor fiind însă una mult mai valorică și fiind obligatoriu să se adreseze copiilor.

Tot în cadrul Gaudeamus a avut loc și lansarea volumelor pentru copii "Ghiozdanul cu poezii" (carte școlară ilustrată, de Alina Astăluș), "The Girl in the Rose," de Petre Crăciun (traducere de Adrian G. Săhlean) și "Povestiri pentru seri liniștite", de Anca Oprea. Lansarea a avut loc în prezența a numeroși copii, de toate vârstele, iar alături de autori s-au aflat Ioan și Valeriu, din Galați, care au lecturat pasaje din volumele lansate. "Sunt copii care citesc foarte mult și m-a bucurat mult prezența lor aici, ei sunt publicul, eu pentru ei scriu", a mărturisit scriitorul.