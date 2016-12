Proiectul lui Ponta pentru România: Unirea

04:51:52 / 22 Septembrie 2014

marea unire

Cei care au urmarit circul de pe stadion , au putut constata ca pana la sosirea lui Ponta era intuneric bezna. Imediat a iesit si soarele , asa cum a iesit atunci cand ne-a vizitat un presedinte al SUA . “ Vreau sa fiu presedintele acelor romani care vor sa fie impreuna “ dixit Ponta . Noi cunoastem cazul unuia care a vrut s-o aiba lunga pana la genunchi si i s-a realizat dorinta prin scurtarea picioarelor .Ca sa nu intram la idei pesimiste , ne-a asigurat ca vrea o Romanie in care sa le fie bine tuturor . Acest proces binefacator a inceput , desigur , cu el , cu politrucii si baronii urmand la rand cei peste doua milioane de saraci care traiesc din mila statului , dar ceva mai incolo , pe la al doilea mandat . Si Ponta va reusi sa realizeze ceea ce nici el nu crede , avand in vedere ca asa cum a afirmat , a castigat toate bataliile . Desigur ca s-a referit la bataliile cu Basescu , cel de la care a invatat “ ce sa nu faca “, drept pentru care , elev silitor , nu va face nimic , asta fiind specialitatea lui . In cazul in care totusi va castiga o batalie in lupta cu basistii , asta se va datora slabiciunii acestora , nu capacitatii si talentului lui Ponta . Pana acum , singura victorie consta in pacaleala pe care i-a tras-o lui Antonescu marele sau prieten , pe care l-a lasat si fara functiile de presedinte al Senatului , si al PNL , si fara calitatea de candidat la presedintie . A mai afirmat ca are un program . Credem ca se refera la programul semnat impreuna cu hahalera de Dogaru in vederea lichidarii staului de drept si subordonarii Justitiei . Chemarea la unire este culmea perfidiei si a demagogiei . Unire intre cine si cu cine ? Intre cele peste doua milioane de cetateni asistati si saraciti de catre toate partidele in frunte cu PSD ? Unire intre politicianistii care au transformat asa zisele partide (factiuni) din adversari politici in dusmani ? Unirea cu milioanele de romani siliti sa plece la munca in strainatate si a caror copii au ramas de izbeliste acasa ? Unirea cu somerii ? Unirea dorita de Ponta se refera la unirea baronilor , puscariabililor , haimanalelor politice si clientelei politice care a umput stadionul , la cei care fac umbra pamantului degeaba in Parlament .Ponta se vrea urmasul direct al lui Iuliu Maniu si a celor care au realizat marea Unire , facandu-se ca uita ca el este urmasul direct al PCR , partid care a fost scos in afara legii pentru ca a inscris in Programul sau ca Romania s-a reintregit prin rapt si mijloace imperialiste . Romania are nevoie de pace a mai zis Ponta , adaugand imediat ca toti cei “ vinovati “ vor plati . Asa zisa unire dorita de Ponta , nu are legatura cu democratia care are in vedere diversitatea si libertatea individului . Ponta crede ca va realiza la viitoarele alegeri peste 90% asa cum a realizat Iliescu cu FSN . Circul de pe stadion nu este altceva decat o reeditare a manifestatiei din 2012 cand a reusit impreuna cu Antonescu sa-i prosteasca pe romani . Ramane intrebarea de unde s-au luat banii pentru monstruoasa manifestatie de tip ceausist . In rest , tot ce s-a intamplat pana acum in Romania este doar o floare la ureche . Dezastrul national va incepe dupa ce Ponta va fi presedinte . Cetatenii Romaniei ar trebui sa primeasca o lectie . Speram insa ca mai exista putina constiinta civica si se vor gasi mijlacele pentru ca Ponta sa-si puna Pohta – n cui .