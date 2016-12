Proiectul Nabucco nu este mort

Proiectul gazoductului Nabucco West, care săptămâna trecută a fost respins pentru transportul gazelor naturale din Marea Caspică în Europa, nu este mort şi ar putea fi în continuare o opţiune pentru a transporta volume suplimentare de gaze naturale pe termen lung, a declarat comisarul european pentru Energie, Guenther Oettinger, într-un articol publicat vineri în cotidianul austriac „Wirtschaftsblatt”. „Acesta este doar începutul. Decizia de a construi TAP şi de a transporta mai multe gaze naturale la o dată ulterioară înseamnă că ruta de furnizare spre Austria, cunoscută în prezent sub denumirea Nabucco West, este în continuare în discuţie”, a apreciat Guenther Oettinger. Comisarul european a mai spus că decizia de săptămâna trecută nu a fost despre alegerea uneia dintre cele două rute de tranzit, ci despre deschiderea aşa-numitului coridor sudic pentru furnizarea de gaze naturale din Marea Caspică.

UE sprijină de mult timp deschiderea coridorului sudic pentru a-şi reduce dependenţa de gazele naturale ruseşti. Aceste declaraţii vin după ce, la sfârşitul lunii trecute, Consorţiul Shah Deniz a ales proiectul gazoductului Trans Adriatic Pipeline (TAP) pentru transportul gazelor naturale spre Europa via Grecia şi Italia. Nabucco Vest şi Trans Adriatic Pipeline erau singurele două proiecte care concurau pentru furnizarea de gaze naturale din Azerbaidjan în Europa. Trans Adriatic Pipeline (TAP) ar urma să transporte anual 10 miliarde de metri cubi de gaze naturale produse în Azerbaidjan de consorţiul Shah Deniz până în Europa, via o conductă cu o lungime de 870 de kilometri care ar urma să ajungă până în Italia, via Grecia şi Albania. Conducta Nabuco urma să facă conexiunea cu Trans Anatolian Pipline (TANAP), la graniţa turco-bulgară, tranzitând Bulgaria, România şi Ungaria, până la terminalul central-european de redistribuire de la Baumbarten, Austria. Acţionarii Nabuco sunt OMV (Austria), FGSZ (Ungaria), Transgaz (România), Bulgarian Energy Holding (Bulgaria) şi Botas (Turcia). După alegerea proiectului TAP, acţionarii Nabucco au anunţat că au de gând să discute care va fi următorul pas pentru proiectul lor. La rândul său, grupul OMV, unul dintre acţionarii Nabucco, a declarat că ar putea să-şi îndrepte atenţia spre livrarea de gaze naturale Europei din regiunea Mării Negre.