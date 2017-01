Proiectul pe Casa Verde de la Saraiu, implementat

PROIECT ÎNTÂRZIAT După aproape un an şi jumătate, proiectul derulat prin Programul Casa Verde de la Saraiu a ajuns la final. Proiectul a vizat montarea unor pompe de căldură pentru mai multe instituţii din comună. Primarul Vasile Băjan a declarat că luni urmează să întocmească procesul verbal pentru recepţia lucrărilor, când va veni un reprezentant de la Ministerul Mediului care va verifica în prealabil lucrările efectuate. „Pompele de căldură montate prin Programul Casa Verde sunt deja funcţionale. Am reuşit să implementăm proiectul cu atât mai mult cu cât vine vremea rece şi trebuia să avem surse sigure de căldură. Proiectul ne ajută să facem economie la bugetul local”, a declarat primarul din Saraiu. Primăria a fost nevoită să organizeze de două ori licitaţia la proiect pentru că prima a fost contestată, motiv pentru care implementarea proiectului a fost întârziată mai bine de un an. „Prima licitaţie pe care am organizat-o pentru proiectul pe Casa Verde a fost anulată şi a trebuit să organizăm una nouă. Cu greu, dar am reuşit să încheiem şi a doua licitaţie şi să desemnăm o firmă care se va ocupa de lucrările la proiectul pe Casa Verde”, a declarat primarul, care, iniţial, era destul de sceptic cu privire la implementarea proiectului.

ENERGIE REGENERABILĂ Proiectul de la Saraiu se derulează prin Administraţia Fondului pentru Mediu şi face parte din Programul de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului. Iniţial, proiectele pe Casa Verde ar fi trebuit finalizate în vara lui 2010 însă, în iulie, a fost prelungită până la finele anului trecut perioada în care puteau fi montate noile sisteme de încălzire. Valoarea proiectului de la Saraiu a fost de 600 de mii de lei, din care administraţia locală a contribuit cu 160 de mii de lei. În vara lui 2010, Primăria Saraiu a primit 19.813 mii lei, însemnând primii bani pentru implementarea proiectului, urmând ca, după recepţia lucrărilor, autoritatea locală să primească şi restul de bani.