Proiectul pentru apă şi canalizare, în aşteptare

Comuna Ghindăreşti se confruntă cu o situaţie critică din pricina faptului că Primăria nu a obţinut aviz favorabil pentru proiectele depuse în vederea amenajării unui nou sistem de alimentare cu apă, însă speră că ultimul proiect depus va avea mai mult noroc. Primarul comunei, Vasile Simion, spune că actualul sistem este mult prea vechi pentru a mai putea funcţiona la capacitatea normală pentru cei peste 5.000 de locuitori ai singurei localităţi a unităţii administrativ - teritoriale Ghindăreşti. „Apa şi canalizarea sunt imperios necesare pentru dezvoltarea comunei noastre, cu atât mai mult cu cât deja satul nostru se apropie ca şi aspect de mediul urban, cu noile case care se ridică. Majoritatea locuitorilor muncesc în străinătate şi vin cu bani ca să-şi construiască case noi. Vechiul sistem de alimentare cu apă are peste 40 de ani vechime, funcţionează de prin 1967 şi nu mai funcţionează corespunzător pentru că este foarte uzată conducta prin care trece apa. Dacă înainte ne procuram apa din Dunăre, acum nu mai putem face acest lucru pentru că este foarte toxică din cauza reziduurilor”, a declarat primarul, nemulţumit de faptul că, anul trecut, nu a prins finanţare la depunerea proiectului prin Măsura 3.2.2. privind \"Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale\", care se încadrează în Axa III privind „Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale”. „Am depus proiect pentru apă şi canalizare prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) şi în 2008, însă din cauza faptului că nu am avut punctaj mare, nu am obţinut finanţare. Sperăm ca, de această dată, cu noul proiect depus prin PNDR pentru un sistem de alimentare cu apă şi canalizare să obţinem aviz şi să-l implementăm pentru a rezolva problema apei în Ghindăreşti. Dacă, totuşi, nu primim finanţare, vom depune din nou proiectul, însă pe Ordonanţa 7/2006 referitoare la Programul de dezvoltare a infrastructurii în mediul rural”, a mai declarat Simion.