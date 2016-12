Proiectul româno-bulgar „Turism 365 zile pe an”, finalizat

Proiectul transfrontalier „Turism 365 zile pe an”, aplicat de Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură (CCINA) Constanţa, în colaborare cu Camera de Comerţ şi Industrie din Dobrich şi destinat dezvoltării economice prin descoperirea de soluţii comune de relansare a turismului de pe ambele părţi ale graniţei, s-a încheiat. Managerul de proiect, directorul general al CCINA Constanţa, Dănuţ Jugănaru, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că este mulţumit de faptul că românii şi bulgarii au reuşit să pună pe masă punctele slabe ale sectoarelor turistice din ambele ţări şi au căutat împreună soluţii pentru modernizarea ofertei de litoral a ambelor părţi. „O problemă comună a zonelor litorale din România şi Bulgaria o constituie sezonalitatea accentuată, faptul că durata sezonului este prea scurtă, motiv pentru care sînt necesare soluţii de prelungire a acestuia, prin oferte atractive. Ideal ar fi ca un număr cît mai mare de unităţi de cazare, alimentaţie şi agrement de pe litoral să rămînă deschise pe tot parcursul anului. Este evident că doar unele dintre acestea vor reuşi o asemenea performanţă”, a declarat Jugănaru. El a mai spus că prelungirea sezonului turistic pe litoral nu se poate realiza doar ţinînd deschise hotelurile şi celelate spaţii de găzduire şi alimentaţie în extrasezon, ci oferind motivaţii pentru ca turiştii să vină aici, indiferent de anotimp. Aceste motivaţii pot fi oferte ale turismului de sănătate, de repunere în formă sau oferte ale turismului de afaceri. Potrivit lui Jugănaru, pentru a reuşi acest lucru este nevoie de investiţii în infrastructura specifică, dar şi în oameni calificaţi. În plus, este nevoie de politici de produs, de preţ, de promovare şi distribuţie coerente, ale noilor oferte. „Marea parte a angajatorilor au probleme în a-şi asigura un personal stabil şi asta din cauza perioadei scurte de desfăşurare a activităţii, de maximum patru luni pe an. În acest caz, legea ar trebui să le permită angajatorilor să poată trimite în şomaj pentru restul anului personalul angajat, pentru a avea siguranţa că se poate baza pe aceiaşi oameni”, a precizat directorul executiv al CCINA. Proiectul „Turism 365 zile pe an” s-a derulat pe o perioadă de un an, iar bugetul total al proiectului a fost de 53.580 euro, din care 48.200 euro finanţare prin Programul Phare CBC şi 5.380 euro contribuţie proprie CCINA. Prin acest proiect s-a elaborat o bază de date online a evenimentelor şi ofertelor de turism, afaceri, culturale, artistice, sportive, locale şi tranfrontaliere, realizarea unei secţiuni de web, elaborarea a 400 de ghiduri „Turism 365 de zile pe an” în format electronic (în limba română şi bulgară) şi constituirea polilor de competenţă în turism la CCINA Constanţa şi CCI Dobrich. Potrivit managerului de proiect, ghidul conţine unele informaţii utile atît întreprinzătorilor din turism, cît şi autorităţilor centrale, regionale şi locale interesate.