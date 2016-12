Proiectul Sălii Polivalente revine în atenţia autorităţilor

Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) a reluat procedurile pentru obţinerea finanţării construcţiei obiectivului „Sala Polivalentă Constanţa”. În urmă cu două săptămîni, la Constanţa a venit noul ministru al Tineretului şi Sportului, Sorina Plăcintă, care a declarat că Sala Polivalentă este necesară, fiind un obiectiv naţional. Tot în cadrul respectivei vizite, ministrul l-a asigurat pe preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, că va încerca deblocarea acestui proiect. Pentru a putea urma etapele necesare derulării proiectului, CJC a promovat, în ultima şedinţă, care a avut loc duminică, o hotărîre de consiliu prin care a fost aprobat studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Sala Polivalentă Constanţa”. Preşedintele CJC a declarat că iniţierea construirii unui obiectiv atît de important, unic în Dobrogea, porneşte de la necesitatea relizării unui complex sportiv care va deveni cu siguranţă un punct de interes pentru toată regiunea de sud-est. „Judeţul Constanţa oferă multiple oportunităţi pentru turism şi promovarea activităţilor sportive şi culturale. Pentru realizarea unui obiectiv atît de ambiţios, de aproximativ 40 de milioane de euro, CJC, Primăria Constanţa şi Agenţia Naţională pentru Sport au semnat, în 2008, un acord de colaborare în vederea iniţierii, finalizării, dezvoltării şi susţinerii în comun a activităţilor destinate începerii, derulării şi finalizării proiectului de interes naţional şi judeţean, cel al Sălii Polivalente. A fost o perioadă în care lucrurile s-au blocat din toate punctele de vedere şi nu pentru că autorităţile locale ar fi renunţat la proiect, ci pentru că de la centru nu am mai primit niciun răspuns. Am făcut mai multe solicitări, dar nu am rezolvat nimic. După vizita ministrului Plăcintă, am primit asigurări că acest proiect va deveni prioritar”, a declarat Constantinescu. În urma şedinţei de duminică, consilierii judeţeni au aprobat studiul de fezabilitate pentru acest proiect, urmînd ca, în viitoarele şedinţe, CJC să aprobe o nouă hotărîre pentru pomovarea unei hotărîri de Guvern pentru susţinerea acestui proiect. Potrivit studiului de fezabilitate aprobat de consilierii judeţeni, complexul sportiv din str. Badea Cîrţan, din cartierul constănţean Tomis Nord, ar urma să aibă o Sală Polivalentă, un bazin olimpic, o sală de antrenament, un hotel şi o parcare subterană.