Proiectul voleibalistic “Copiii de azi, campionii de mîine” a pornit la drum

Vacanţa de vară a adus pentru copiii născuţi în anul 1995 şi mai tineri posibilitatea de a participa în perioada 15 iunie - 17 iulie la acţiuni sportive şi distractive, sub îndrumarea unor cadre de specialitate, în cadrul Şcolii de vară la volei masculin “Copiii de azi, campionii de mîine”. Acest proiect, lansat de conducerea Club Volei Municipal Tomis Constanţa, a început luni, iar cei aproximativ 40 de copii, care au şi efectuat primele antrenamente sub conducerea profesorilor Iulian Rădulescu şi Viorel Prejbeanu, au beneficiat ieri şi de prima zi de intrare liberă la cel mai mare parc acvatic din România, Aqua Magic. Cu această ocazie, Aqua Magic, sponsorul principal al acţiunii, a oferit echipamentul sportiv de prezentare micuţilor iubitori ai voleiului, care vor să calce pe urmele campionilor de la CVM Tomis. “Îmi place voleiul şi pot să realizez ceva în viaţă prin sport. Vreau să ajung precum campionii de la CVM Tomis. Idolul meu este Radu Began”, a spus Ştefan Matei, în vîrstă de 14 ani, elev la Şcoala Generală Nr. 16 din Constanţa. “Am fost la mai multe meciuri susţinute de campionii de la CVM Tomis. Vreau să fac volei de performanţă, iar Radu Began este preferatul meu, pentru că este un jucător agil şi evoluează bine”, a adăugat Paul Cămui, în vîrstă de 12 ani, elev la Şcoala Generală Nr. 28 din Constanţa nimeni altul decît fiul fostei handbaliste Irina Cămui şi a actualului antrenor de la FC Farul, Cristian Cămui. „Copiii vor efectua în această perioadă antrenamente pe plajă şi în sală. Sînt cîţiva copii de perspectivă. CVM Tomis îşi propune să aibă propria pepinieră”, a declarat Milen Uzunov, directorul sportiv al CVM Tomis, responsabil de acest proiect care are drept obiectiv învăţarea voleiului şi selecţionarea elementelor de perspectivă pentru grupa de performanţă de la CVM Tomis. La finalul stagiului de pregătire vor fi selecţionaţi 20 de copii care vor efectua un cantonament de zece zile la Piatra Neamţ, cheltuielile fiind suportate de CVM Tomis, urmînd ca în sezonul viitor echipele de speranţe şi cadeţi să fie înscrise în campionatul naţional. Relaţii suplimentare despre acest proiect se pot obţine la tel. 0724.283106, 0741.167284 şi 0727.712554.

Partenerii acestui proiect sînt Primăria şi Consiliul Local, Direcţia pentru Sport a Judeţului, Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Consiliul Judeţean Constanţa. Sponsori: Aqua Magic, Hotel “Flora” din Mamaia, Coca Cola şi RATC. Parteneri media: Telegraf, Neptun TV şi Radio Constanţa.