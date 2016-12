„Prolog” pentru trilogia cu... „Parfum de liliac”

La Căminul pentru Persoane Vârstnice a fost, vineri, dublă sărbătoare. În zi de mare praznic, cel al Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, a avut loc un emoţionant eveniment editorial: profesoara pensionară Amalia Maria Ionescu a lansat ultimul volum din trilogia „Parfum de liliac”, „Dezvăluiri incredibile”. Autoarea acestei serii, inspirată din propria viaţă, a stat de-a dreapta protectoarei sale fără de care proiectul cultural cu... „Parfum de liliac” ar fi rămas doar la stadiul de dorinţă, deputatul PSD Manuela Mitrea. „Am programat acest eveniment astăzi pentru că nu am vrut să-l politizez, pentru că am fost în campanie electorală şi nu am vrut să se interpreteze acest lucru, deoarece ceea ce fac eu astăzi fac din suflet”, a spus deputatul Manuela Mitrea.

VIAŢA CA UN SPECTACOL Deoarece volumul fostei profesoare de istorie este autobiografic, parlamentarul constănţean a devenit şi personaj de carte, la fel ca şi alţi invitaţi prezenţi în volum, printre care şi membrii Crucii Roşii. „Pentru mine, viaţa a fost un spectacol în trei acte”, a spus Amalia Maria Ionescu.

Autoarea, în vârstă de 77 de ani, a obţinut din partea Manuelei Mitrea promisiunea de a o sprijini în editarea altor cărţi, printre care una cu poveşti pentru copii, realizată în coloborare. Pentru că Amalia Ionescu a spus că sumele obţinute din vânzarea cărţilor, printre care una în proiect, dedicată vieţii în căminul pentru vârstnici, vor fi donate pentru finalizarea lucrărilor la biserica din incinta instituţiei, deputatul Manuela Mitrea a declarat că doreşte să sprijine definitivarea lăcaşului de cult.

Despre volum au vorbit şi prof. univ. dr. Olga Duţu, dar şi prof. univ. dr. Gheorghe Dumitraşcu, doi apropiaţi ai autoarei.

Din trilogia „Parfumul de liliac” mai fac parte volumele „Aripi frânte” şi „Încotro...?” lansate în 2010.