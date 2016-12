Semnificaţia datei de 23 noiembrie 1878, zi care coincide cu intrarea trupelor româneşti în oraşul Constanţa şi instalarea primului prefect tomitan, Remus Opreanu, după momentul istoric de la 14 noiembrie 1878, când Dobrogea a fost reintegrată Statului Român, va fi marcată, şi anul acesta, la malul mării. La împlinirea a 133 de ani de la acest eveniment, Societatea de Ştiinţe Istorice din România (SSIR), Filiala Constanţa şi Asociaţia Cultural-Istorică Dobrogeană „România de la Mare” organizează, la Colegiul Tehnic „Pontica”, simpozionul „ProMemoria - Ziua Recunoştinţei Constănţenilor (23 Noiembrie 1878). 133 de ani de la Reintegrarea Dobrogei la Statul Român”. În cadrul manifestării, programată de la ora 14.00, vor susţine comunicări cadre didactice de la instituţia gazdă, dar şi de la alte instituţii de învăţământ constănţene. De asemenea, iniţiatorul acestui simpozion, preşedintele filialei constănţene a SSIR şi al Asociaţiei „România de la Mare”, conf. univ. dr. Stoica Lascu, va susţine un discurs despre pomenirea şi cinstirea constănţenilor „cari au fost”, în semn de „pioasă şi veşnică îndatorire de suflet din partea generaţiilor de azi”. „De mulţi ani am propus - şi uneori, autorităţile au şi sărbătorit sub această titulatură - ca la 23 noiembrie să se marcheze Ziua Recunoştinţei Constănţenilor, şi nu cum în mod eronat se marchează în acest an, sub egida Instituţiei Prefectului, la 23 noiembrie, reintegrarea Dobrogei; Ziua Dobrogei este la 14 noiembrie. Dar văd că Prefectura focalizează în mod greşit, după părerea mea, semnificaţia pentru constănţeni a datei de 23 Noiembrie 1878, inclusiv prin concentrarea manifestărilor la sediul acesteia şi punerea unui accent disproporţionat pe relevarea, în această zi a tuturor constănţenilor, a componentelor etnice minoritare”, a spus conf. univ. dr. Stoica Lascu.