Promenada Mamaia, aproape de final

Chiar dacă lucrările de amenajare a promenadei Mamaia sunt aproape de final, primarul Constanței, Radu Mazăre, a explicat, ieri, că mai sunt de executat operaţii care nu se văd, dar care trebuie realizate pentru a se putea vorbi despre finalizarea proiectului în ansamblul său. Și aici primarul s-a referit la branșamentele la electricitate, fără de care proiectul nu ar fi complet. „Proiectul nu este terminat și nu mă refer la ceea ce se vede, și anume că nu s-au terminat lucrările din Satul de Vacanță. Mai sunt racorduri provizorii la electricitate de realizat la scena din piațeta de la Cazino și, în astfel de cazuri, mai apar desincronizări, mai ales când este consumul mare“, a declarat Mazăre, făcând referire la faptul că sâmbătă a avut loc o pană de curent care a lăsat întreaga stațiune fără lumină timp de trei ore. În acest context, primarul a precizat că problemele privind distribuția energiei electrice sunt tot mai mari pentru că, de la an la an, sunt din ce în ce mai mulți consumatori, iar rețeaua nu mai face față. Revenind însă la reabilitarea promenadei, trebuie să recunoaștem că „faleza arată impecabil în zona în care au fost finalizate lucrările“. „Mai sunt de pus două-trei băncuțe. Nu am apucat să punem nici panourile pe care va putea fi văzut Carnavalul, însă prefer să punem la punct hârtiile, să urmăm toate procedurile decât să ne umfle ăștia de la DNA că nu știu ce interese am avut să aducem oameni la Carnaval“, a declarat Mazăre.