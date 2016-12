Promenada Mamaia, modernă și exotică, în același timp

15:27:46 / 30 Iulie 2015

Atentie la osanalele pentru autoritatile locale

Intradevar, lucrarile au adus un plus de frumusete si cursivitate in Statiunea MAMAIA, dar este departe de a fi ceea ce ar trebui sa fie. Unele lucruri criticabile ar trebui luate in considerare de catre presa constanteana, legat de aceasta investitie, foarte necesara dar efectuata cu foarte, foarte multa intarziere; Legat de aceasta investitie, ziaristii constanteni ar trebui sa critice unele aspecte pentru a impune autoritatilor locale necesitatea imperioasa de a se lua unele masuri administrative pe plan local in vederea aducerii Statiunii MAMAIA si a Municipiului Constanta la un nivel acceprabil de civilizatie. Promenada, in sine constituie o zona de plimbare si relaxare, fara griji, fara probleme, fara intersectii cu autorurisme si biciclete. Promenada deste o zona pietonala, special destinata, suficient de lata, unde turistii se pot relaxa, plimbandu-se linistiti in minigrupuri si au acces usor la unele facilitati turistice. promenada nu trebuie confundata cu o strada comerciala ci trebuie vazuta ca o zona de plimbare pentru turistii veniti la plaja. pornind de la aceste criterii, domnilor ziaristi constanteni si nu numai, promenada din Mamaia este acroape un fiasco turistic, si am sa-mi sustin aprecierea prin urmatoarele aspecte: 1-Promenada in Satul de Vacanta, PORNIND DE LA Poarta Maramuresana, este o zona mizerabila, de prost gust, plina de mirosuri, extraordinar de zgomotoasa si plina de pungasi. Domna sau domisoara Adelina, noi suntem in EUROPA nu pe coclauri sud-americane. Veniti cu initiative constructive, nu cu laude in sprijinul autoritatilor. Daca va complaceti in mizeria din zona Satului de Vacanta, va admitem si laudele ca fiind din inima, daca nu sunt laude la comanda, bine platite. 2-Pasarelele sunt bune, dar nu fac decat sa incurce traficul pietonal in mijlocul verii. Nu fluidizeaza traficul de pietoni. Se realizeaza o aglomeratie tocmai buna pentru actiunea concertata a hotilor din buzunare si o imbacsite a turistilor cu miros de peste in ulei ars. 3. ZONA PANA LA MARE. Cu exceptia platoului cu scena pentru spectacole stradale, restul este poveste si mizerie, cu trafic greoi si constructii de prost gust. Pentru constanteni, dar si pentru restul turistilor iesiti la plimbare, zona este insuportabila prin mizerie, cersetori, bisnitari, si 'haine second hand de mana a doua'. Zona este greu de traversat si greu de suportat. 4-ZONA CLEOPATRA. Mizerie si zgomot, inclusiv pe plaja. 5-ZONA CLEOPATRA-CAZINOU. Cred ca proietul a fost gresit din start sau grangurii de la restaurante si hoteluri au fost prea puternici pentru primarul Mazare. In zona, PROMENADA, ESTE APROAPE INUTILA PENTRU FLUXUL MARE DE TURISTI. D-na reporter, plimbativa de cateva ori, in plin sezon, la ore diferite si aglomerate si s-ar putea sa va schimbati radical parerea. Cu doua randuri de parcare pentru autoturisme, numarului foarte mare de turisti le ramane o mica portiune de trotuar pentru plimbare, pe care o imparte cu biciclistii. nu-i asa ca-i extraordinar de relaxant si cu iti vine sa le spui ceva de dulce proiectantului, investitorului, administratorului si realizatorului unei piete pentru orice numai pentru plimbare relaxanta nu? Va puteti plimba relaxata cu prietenul sau cu sotul avand si un copil alaturi fara sa duci grija ca te loveste un biciclist, o masina sau ca te intersectezi si te impiedici de un grup, de doua sau trei persoane sau de un carucior pentru copii. Nu-i asa ca este un chin actualele conditii de trafic?. 6-ZONA CAZINOU. In afara de supra agomerarea zonei cu buticuri si comercianti stradali, PISTA PENTRU BICICLISTI, in mijlocul verii, este o adevarata pacoste si un pericol permanent. Intentie laudabila, pentru alte perioade, de extrasezon. O pot cataloga ca o gaselnita DEOSEBIT DE INCOMODA pentru turistii pietonali. 7-Nu merg mai departe. Va las dumneavoastra placerea de a actiona pentru realizarea unei zone turistice de bun gust, relaxanta si incantatoare privirii turistilor si a constantenilor, prin SCRIEREA UNOR ARTICOLE CONSTRUCTIVE si CRITICE la adresa PRIMARULUI si a celorlalte personalitati din ADMINISTRATIA LOCALA, care, parca au scapat orasul de sub control. Un bun PRIMAR, trebuie sa fie, in primul rand, un BUN EDIL si un BUN GOSPODAR. Deocamdata, in lunga perioada de guvernare locala, primarul suspendat, RADU MAZARE nu a demonstrat ca stapaneste fenomenul si nu a fost un bun administrator, care sa actioneze in forta pentru impunerea curateniei in oras. Cel mai bun exemplu de proasta administrare este chiar zona peninsulara, dar din imediata apropiere a Primariei, ''Km 0 al turismului din Constanta''. Nu-i asa ca realitatea administratiei din Constanta este cam dezolanta ?.