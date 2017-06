Promisiunea lui May de a limita nivelul anual al migrației sub 100.000 de persoane, reînnoită

Promisiunea limitării numărului migranților a fost reînnoită în timpul campaniei electorale de premierul britanic, Theresa May. Aceasta a anunțat că merge înainte cu obiectivul Guvernului de a limita nivelul anual al migrației în Marea Britanie sub 100.000 de persoane. Conservatorii britanici conduși de May au un avans-record în perspectiva alegerilor anticipate din 8 iunie, iar „după ce ieșim din UE, vom avea controlul asupra frontierelor pentru că vom institui propriile reguli pentru cei care vin din Uniune în Regat“, a spus premierul britanic. În prezent, migrația netă în Marea Britanie este de 270.000 de persoane. Conservatorii sunt cu 20 de procente în fața laburiștilor, potrivit celor mai recente sondaje făcute la Londra.

FIRMELE DIN MAREA BRITANIE SE CONFRUNTĂ CU UN DEFICIT AL FORȚEI DE MUNCĂ

După cea mai drastică scădere din ultimul an înregistrată în rândul candidaților disponibili, potrivit raportului realizat de Confederația de Recrutare și Angajare, citat de The Guardian, angajatorii din Marea Britanie se confruntă cu dificultăți în ocuparea locurilor de muncă. Majoritatea firmelor raportează un deficit al muncitorilor calificați în peste 60 de profesii, printre care ingineri, specialiști IT și contabili, înainte de posibilele restricții impuse imigranților odată ce Marea Britanie părăsește Uniunea Europeană. Confederația de Recrutare și Angajare (The Recruitment and Employment Confederation - REC) susține că analiza pieței muncii a evidențiat deficitul în creștere în luna aprilie pentru angajații permanenți și temporari, ajungând la cel mai scăzut nivel din ultimele 16 luni. Deficitul de forță de muncă obligă guvernul care se va forma după alegerile din iunie să investească în formare și consiliere în carieră pentru a se asigura că firmele vor putea angaja oameni din afara Marii Britanii, odată ce statul părăsește Uniunea Europeană, susține directorul general al REC, Kevin Green.