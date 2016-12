Promisiuni pentru reducerea birocraţiei

Guvernul va permite companiilor să achite cu prioritate principalul unei restanţe la bugetul de stat, şi nu doar penalităţile aferente datoriei, şi va reduce numărul declaraţiilor fiscale care trebuie completate lunar de către firme pentru plata diverselor contribuţii bugetare, a anunţat, ieri, premierul Emil Boc. „Vom permite plata principalului, nu a accesoriului atunci când achitaţi o datorie la fisc. Practica actuală este că ai o datorie şi prima dată plăteşti din penalităţi, iar principalul datoriei merge în continuare şi produce penalităţi, ajungându-se la insolvenţă. Dăm acum posibilitatea ca atunci când mergi să plăteşti o datorie să nu existe obligaţia de a tăia doar datoria din penalităţi, ci din datoria principală, pentru că aceea este producătoare în continuare de penalităţi”, a spus şeful Guvernului. El a arătat că Executivul analizează şi posibilitatea introducerii unui mecanism de compensare a TVA-ului sau altor obligaţii bugetare care trebuie achitate de către o firmă cu restanţele pe care aceasta le are de încasat de la stat din rambursarea TVA. Guvernul intenţionează să reducă şi numărul declaraţiilor fiscale pe care firmele sunt obligate în prezent să le completeze pentru plata diverselor contribuţii bugetare. Firmele trebuie să completeze în prezent peste 24 astfel de declaraţii lunare. Boc a precizat că reducerea numărului de declaraţii fiscale este posibilă prin introducerea unui sistem eficient de informatizare şi o mai bună organizare a activităţii la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Ministerului Finanţelor, Ministerului Muncii şi Ministerului Economiei. Premierul a precizat că toate aceste măsuri fac parte dintr-un set de proiecte pregătite de Guvern pentru sprijinirea mediului de afaceri. Măsurile anticriză (impozitul minim, impozitul anticipat, renunţarea la impozitul de 3% pe venitul micoîntreprinderilor, etc.) luate de Guvern în ultima perioadă nu au făcut decât să omoare firmele româneşti. În ultimul an, foarte multe dintre acestea au dat faliment, s-au închis, şi-au suspendat activitatea sau au intrat în insolvenţă singure ori la cererea creditorilor.