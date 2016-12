Promoţiile din magazine… departe de adevăr

În perioada 15 - 29 ianuarie 2010, la nivelul Comisariatului Regional pentru Protecţia Consuamtorilor (CRPC) Constanţa, s-a desfăşurat o acţiune tematică de verificare a respectării prevederilor legale privind protecţia consumatorilor în cazul vânzărilor de soldare, promoţionale şi, după caz, vânzarea de lichidare. Potrivit reprezentanţilor CRPC, din cei 40 de operatori economici verificaţi, doar şapte respectau legislaţia privind vânzările cu reducere de preţ în totalitate, restul având diferite deficienţe privind informarea consumatorilor referitoare la OG 99/2000, OG 21/92 etc. “Deficienţele majore au fost numeroase”, spune directorul adjunct al CRPC, Dionisie Culeţu. “Produsele textile oferite spre comercializare cu reducere de preţuri aveau afişate cele două preţuri (nou şi vechi), dar la verificarea acestora în listele de notificare la primărie, nu s-au putut găsi preţurile reduse, corespunzătoare celor afişate, iar la produsele textile comercializate, nu exista denumirea sortimentului pe eticheta de comercializare; la rochiile de vară, pe etichetă, era afişat doar preţul de la reducerea din vară la care s-a mai aplicat o reducere care, aşa cum a fost afişată, nu se încadrează în procentul de reducere afişat, chiar dacă raportat la preţul iniţial se încadra”, sunt câteva dintre neregulile depistate. „Rochiile de vară nu fac obiectul reducerilor din colecţia toamnă - iarnă 2009, chiar dacă reducerea a fost notificată la primărie”, explică directorul adjunct. Orice anunţ de reducere de preţ exprimată în valoare absolută sau în procent trebuie efectuat vizibil, lizibil şi fără echivoc pentru fiecare produs sau grupă de produse identice. De asemenea, se interzice ca o reducere de preţ pentru un produs şi/sau serviciu să fie prezentată consumatorilor ca o ofertă gratuită a unei părţi din produs şi/sau serviciu, mai explică reprezentanţii CRPC. În ciuda tuturor amenzilor aplicate, în perioada menţionată, ieri, în marile magazine din Constanţa puteau fi întâlnite acelaşi probleme. „Ştiu, am văzut că sunt în continuare nereguli, de aceea am organizat şi o consiliere a operatorilor economici”, a explicat directorul coordonator al CRPC, Mihai Petre. El a promis că acţiunile de control vor continua şi dacă vor fi întâlnite nereguli se va trece la aplicarea unor noi amenzi.