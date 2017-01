Promotorii dictaturii PDL mor de grija democraţiei

CE A ÎNSEMNAT DEMOCRAŢIA PORTOCALIE? Exclusiv şi senzaţional! Bancul mileniului în România: pedeliştii au ajuns să se teamă pentru democraţia din ţara noastră?! Nu este o glumă, se întâmplă în România (!), chiar dacă acest lucru nu i-a caracterizat niciun minut pe democrat liberali, în cei opt ani de regim băsescian. Parcă mai ieri portocaliii arătau românilor ce înseamnă pentru ei democraţia. Un exemplu elocvent este numărătoarea voturilor la Legea Pensiilor. Prietenii Robertei Anastase ştiu de ce. La fel de democratic s-au comportat pedeliştii şi când au furat, sub „scuza” crizei financiare, tot ce se putea fura, punând gaj pentru decenii bugetul naţional (fără consultare populară) pentru un împrumut contractat la FMI întru susţinerea „investiţiilor” Elenei Udrea. Şi asta în timp ce guvernele Boc tăiau salarii, pensii, trusouri pentru nou-născuţi etc... Culmea tupeului portocaliu, vopsit acum verde, a atins cote de neconceput după ce cei 11 eurodeputaţi PDL au trimis, ieri, câte o scrisoare liderilor grupului socialist şi Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa din Parlamentul European (PE) în care îşi exprimă neliniştea, pardon... îngrijorarea că Guvernul Ponta va restabili normalitatea în ţară după ce ei s-au chinuit ani de zile s-o detroneze. Pretextul portocaliilor este că Guvernul Ponta încearcă influenţarea proceselor de mare corupţie şi obstrucţionarea justiţiei şi, din acest motiv, solicită liderilor europeni să intre în dialog cu autorităţile de la Bucureşti. Exemplele date de europarlamentarul Cristian Preda sunt puerile şi n-au nicio bază reală. În scrisori este prezentată situaţia Inspectoratului de Stat în Construcţii (ISC) şi procesul „Trofeul Calităţii” în care este implicat Adrian Năstase. Însă Preda se face că uită şi nu menţionează că Victor Ponta l-a taxat pe şeful ISC, Adrian Balaban Grăjdan, prin destituire din funcţie, urmare a faptului că a decis de capul lui ca instituţia pe care o reprezenta să nu se constituie parte civilă în procesul „Trofeul Calităţii” în care procurorii DNA îl acuză pe Năstase că a adus un prejudiciu ISC de peste 64 de milioane de lei. Mai mult decât atât, pedeliştii îl acuză pe premier că a arătat o „agresivitate fără precedent” faţă de decizii ale Curţii Constituţionale şi ale Avocatului Poporului, deşi ei nu văd mizeria din ochiul lor şi nici şeful de la Cotroceni, care este un mare fan al Legii Fundamentale.

„MOCIRLA POLITICĂ” ROMÂNEASCĂ, ÎN PE Replica europarlamentarilor PSD nu a întârziat să apară. Liderul delegaţiei PSD din PE, Cătălin Ivan, a susţinut, la rândul lui, că demersul europarlamentarilor PDL reprezintă ”încoronarea falsităţii pedeliste”. „Observ că membrilor PDL din PE nu le este niciun pic ruşine de răul pe l-au făcut românilor. După ce au protejat prin orice mijloace posibile, la Bruxelles, interesele murdare ale fostelor guvernări portocalii, acum continuă să se facă de ruşine încercând să mute mocirla politică – singurul mediu în care se simt confortabil - la nivelul instituţiilor europene. Prin ipocrizia lor, membrii PDL continuă să se facă de râs în Europa!”, susţine Ivan. El consideră că Traian Radu Ungureanu şi Cristian Preda ar trebui mai degrabă să trimită o scrisoare liderului Partidului Popular European, din care face parte PDL, prin care să-l informeze cu privire la „măreţele realizări ale guvernelor portocalii”, anume fraudele de la POSDRU, sărăcirea populaţiei şi politizarea justiţiei.