Promovabilitate de 100% la prima probă a bacalaureatului

Prima probă a sesiunii a doua a examenului de bacalaureat, s-a încheiat cu succes. Toţi candidaţii înscrişi, la Constanţa, la această probă orală - limba şi literatura română - au promovat. Conform declaraţiei inspectorului de imagine al Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa, prof. Andreea Păunescu Girip, „în urma centralizării rezultatelor din prima zi a examenului de bacalaureat, dintre cei 313 candidaţi înscrişi, la probă s-au prezentat 291 de elevi, şapte liceeni obţinînd note de 10”. Alţi 92 de candidaţi au luat note între 9.00 şi 9.50, 91 de elevi au primit calificative cuprinse în intervalul 8.00 şi 8.50, iar restul a luat note între 6.00 şi 7.50. Ieri, a avut loc proba orală de limba maternă - în cazul Constanţei este vorba despre limba turcă - probă la care a participat un singur candidat, cotat cu nota 7,50. La nivel naţional, la prima sesiune a examenului de bacalaureat din acest an au fost înscrişi 198.965 de absolvenţi de clasa a XII-a, dintre care s-au prezentat 194.582 (97,80%) şi au promovat 159.720 (82,08%). Alţi 34.962 (17,92%) candidaţi au fost respinşi, 200 au fost eliminaţi din examen, iar 4.383 nu s-au prezentat. Cei care au promovat una sau mai multe probe pot solicita recunoaşterea acestora. Pentru cei 22 de candidaţi constănţeni care nu s-au prezentat la această sesiune a bacalaureatului, nu mai există nicio şansă. Probele orale sînt eliminatorii, iar candidaţii eliminaţi la o probă nu mai pot participa la probele următoare şi sînt declaraţi „eliminaţi din examen”, fără posibilitatea recunoaşterii notelor pentru sesiunile următoare. Sesiunea august/septembrie a bacalaureatului continuă cu ultima probă orală, respectiv cea de limba şi literatura modernă, care are loc astăzi, 22 august. Mîine, are loc prima probă scrisă, la limba şi literatura română. În 24 august va fi susţinută proba la limba şi literatura maternă, în 27 august proba obligatorie a profilului, în 28 august o probă la alegere din aria curriculară corespunzătoare specializării (scrisă sau practică), iar în 29 august - ultima zi de examen - o probă la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare (scrisă sau practică). Rezultatele probelor scrise vor fi afişate în 31 august (pînă la orele 16.00), iar contestaţiile vor fi depuse în aceeaşi zi, între orele 16.00 şi 20.00. În perioada 1 - 2 septembrie vor fi rezolvate contestaţiile, astfel ca în 3 septembrie să fie afişate rezultatele finale.