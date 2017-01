Promovabilitate de 72,44% la sesiunea specială a tezei cu subiect unic

Tezele cu subiect unic la disciplina matematică - sesiunea specială, au fost corectate. Evaluarea tezelor s-a realizat în centrul de evaluare Liceul Teoretic „Traian”, după toate normele metodologice impuse de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. Astfel, fiecare teză a fost corectată de doi profesori evaluatori, externi unităţilor de învăţămînt de la care au provenit tezele. Notele obţinute nu pot fi contestate şi vor fi trecute în catalog de profesorii de la clase care au obligaţia de a analiza, împreună cu elevii, subiectele şi rezultatele. Ca urmare a rezultatelor finale obţinute - centralizate la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa, procentul de promovabilitate, declarat la nivelul judeţului pentru teza cu subiect unic la matematică din data de 5 iunie, este 72,44%, una dintre cele mai bune din ţară. Astfel, în mediul urban, din cei 177 de elevi înscrişi la examen, doar 61 de elevi s-au prezentat efectiv. Dintre aceştia, 13 au luat note sub 5, 17 au luat nota 5, 10 au luat nota 6, 8 au luat nota 7 şi alţi 8 elevi au obţinut nota 8. Punctajul maxim a fost adjudecat de 2 elevi, iar alţi 2 au primit note de 9, procentul de promovabilitate fiind de 78,68%. În mediul rural, din cei 162 de elevi înscrişi, s-au prezentat doar 37, dintre care 14 au luat note sub 5 ! 11 elevi au luat nota 5, 9 elevi au luat nota 6, 2 elevi au luat nota 7 şi alţi 2 au luat nota 8. În acest caz, procentul de promovabilitate este de 62,16%. Reamintim că sesiunes specială este prima de acest gen, prevăzută de metodologie pentru teza la disciplina matematică pentru absenţii motivaţi ai primei etape. Cea de-a doua şi ultima sesiune specială are loc în data de 21 august 2007. Teza cu subiect unic la limba şi literatura română va fi şi ea susţinută de absenţii din prima sesiune pe data de 12 iunie, respectiv pe 28 august 2007.